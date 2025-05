Gajser prestal operacijo rame in se poslovil od boja za naslov prvaka

Kot je 28-letni dirkač dodal za spletno stran svoje ekipe, se želi čim prej vrniti na motor, še to sezono, in je zdaj osredotočen zgolj na čim boljše okrevanje.

"Zelo sem razočaran, ker sem potreboval operacijo, saj to pomeni, da letos ne morem osvojiti naslova. Za okrevanje za zdaj časovni okvir še ni določen, vendar bom izpustil številne dirke in tudi ko se vrnem, bo trajalo nekaj časa, da bom spet dirkal na najvišji ravni," je še menil Gajser.

"To sezono sem se počutil zelo dobro in mislim, da se je to poznalo pri mojih dosežkih in tem, kako udobno sem vodil v svetovnem prvenstvu, a to je motokros in na žalost se lahko kadarkoli zgodi karkoli. Upam, da se vrnem pozneje na dirkah še to sezono," je dodal.