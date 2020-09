Gajser prevzel skupno vodstvo, zmaga Pradu

Danes je v Mantovi potekala prva od treh dirk na istem prizorišču, kot je v tej nenavadni koronski sezoni že postalo običajno. Danes je bila na sporedu VN Lombardije, v sredo bodo motokrosisti vozili VN Mantove, naslednjo nedeljo pa še VN Evrope. Tim Gajser danes dirke v prvi vožnji ni najbolje začel, po slabem startu se je moral prebijati iz ozadja. Do konca je sicer napredoval na osmo mesto, a predaleč od najboljših. Njegov najresnejši konkurent v boju za naslov prvaka Italijan Antonio Cairoli je bil tretji, na drugem mestu je vožnjo končal Španec Jorge Prado, zmagal je Švicar Jeremy Seewer.

V drugi vožnji pa je Gajser opravil precej bolje in se na polovici mimo Prada prebil v vodstvo in ga zadržal do konca. Drugi je bil Prado, tretji pa Francoz Romain Febvre. V drugi vožnji pa je imel podobne težave kot Gajser v prvi Cairoli, Italijan je namreč iztržil le 15. mesto. Skupno na dirki je slavil Prado s 44 točkami, Seewer je bil drugi s 40, Gajser pa tretji z 38. V seštevku SP ima zdaj rdečo številko vodilnega Gajser, ki je pri 316 točkah, Cairoli jih je po današnji slabi drugi vožnji zbral 311.

Drugi slovenski dirkač v Mantovi je bil Jan Pancar v razredu MX2. Po daljšem času je ostal brez točk, bil je 25. v prvi vožnji in 29. v drugi, skupno pa 32. Zmagal je Danec Thomas Kjer Olsen, drugi je bil Avstralec Jed Beaton, tretji pa Britanec Ben Watson.