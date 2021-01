Gajser pričakovano motošportnik leta 2020

O tem, kdo bo motošportnik leta 2020, ni bilo nobenega dvoma že od novembra, ko je Tim Gajser tretjič postal svetovni prvak v elitnem razredu MXGP. Nagrade najboljšim v številnih kategorijah Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) sicer tradicionalno podeli konec decembra na slavnostni prireditvi, a tokrat zaradi "koronske krize" te ni bilo mogoče izvesti. Zato so se odločili za spletno različico oziroma posebno oddajo Idealna linija na svojih spletnih kanalih, v kateri so podoživeli najboljše trenutne lanskega leta in izpostavili najbolj izstopajoče dirkače. Premierno so jo predstavili v sredo.

"Poleg izjemnih dosežkov naših voznic in voznikov, med katerimi še posebej izstopa četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu, je velik podvig, da nam je ob pandemiji novega koronavirusa uspelo izpeljati tekmovalno sezono. Želim, da bi v letu 2021 izpolnili čim več ciljev in da bomo lahko končno spet stiskali pesti tudi gledalci na športnih prizoriščih," je lansko leto podoživel predsednik zveze Anton Breznik.

Kmalu začetek priprav na Sardiniji

Gajser si je laskavi naslov motošportnik leta prislužil že šesto leto v nizu. Strokovna komisija ni imela težkega dela, naslov prvaka pa je zanj že tretji v MXGP (2016, 2019, 2020) in skupno četrti v karieri.

"Zahvaljujem se za priznanje motošportnik leta, ki mi veliko pomeni, saj je to še ena potrditev dobrega dela v minuli sezoni. Rad bi se zahvalil tako AMZS kot vsem navijačem, ki me podpirajo. Sedaj se že pripravljam na novo sezono. Kmalu odhajam na Sardinijo, kjer bom treniral tudi na motorju. Upam, da nas boste letos lahko spremljali na dirkah in navijali za nas ob progi, saj ste navijači v lanskem letu zares manjkali",je ob prejemu domače lovorike povedal najuspešnejši slovenski motošportnik vseh časov.

Gajser si je v minulem letu privozil tudi priznanje za mednarodne dosežke, ki so ga dobili še spidvejist Matej Žagar, motokrosist Jan Pancar, kartista Xen De Ruwe in Sebastjan Bergant, voznika minimota Jan Poropatin Tian Kerševanter Miha Špindlerv superenduru. Na domači sceni je zveza razglasila najboljše v državnih prvenstvih v cestno-hitrostnem motociklizmu, cross countryju, trialu, spidveju, motokrosu in kartingu ter podelila posebna priznanja najboljšim voznikom in priznanja za najboljšega organizatorja dirk v Sloveniji.

Podelili so tudi tri kristalne čelade, ki jih prejmejo tekmovalci za vsak peti osvojeni naslov državnega prvaka. Prislužili so si jo Poropat za peti naslov v minimotu, Sašo Krageljza že 20. naslov v motokrosu in Katja Pivkza peti naslov v kartingu. Posebno priznanje za dolgoletno delo pa je dobil Peter Verbič.