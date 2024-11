Gajser pričakovano spet motošportnik leta

Zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi v letu 2024 postal slovenski motošportnik leta. Na današnji slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2024.

Izbor Gajserja ni presenečenje, saj večkratni svetovni prvak elitnega razreda MXGP zadnje desetletje redno dobiva takšno priznanje. Letošnje je zanj že jubilejno 10. v nizu, v letu 2024 si ga je prislužil z naslovom svetovnega podprvaka razreda MXGP, bil pa je tudi član reprezentance, ki je na pokalu narodov v Matterley Basinu dosegla sedmo mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini teh tekmovanj. Gajser se je letos do konca boril za naslov prvaka, bil do zadnje četrtine sezone na prvem mestu, a je potem Španec Jorge Prado začel razliko manjšati, Gajserja prehitel in naslov potrdil na zadnji dirki sezone na domačem terenu v Španiji.

"Letos se prireditve nisem mogel udeležiti zaradi zgoščenega urnika. Rad bi se zahvalil AMZS za nagrado športnik leta. To mi veliko pomeni, je dobra motivacija za naprej. Čestitam vsem prejemnikom nagrad, vsem, ki so uresničili cilje v letošnji sezoni, želim pa tudi vso srečo in brez poškodb v letu 2025," je v video nagovoru zbranim v Ljubljani dejal motošportnik leta. "Naslednje leto bomo spet trdo delali, letošnja sezona sploh na koncu ni šla po mojih željah in ciljih, a tudi biti drugi na svetu je zelo lep rezultat. Motivacija za naslednjo sezono je izredno visoka, mislim pa tudi, da smo letos naredili zelo dober rezultat z reprezentanco. Za nami je uspešna sezona in vsi smo motivirani za naslednjo," je še dodal Gajser.

