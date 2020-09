Gajser s tretjim mestom v Mantovi ostaja na vrhu skupnega seštevka

V skupnem seštevku SP je Gajser pred sredino dirko imel pet točk prednosti pred Italijanom Antoniem Cairolijem, ki je bil danes z enakim točkovnim izkupičkom takoj za njim na četrtem mestu. Razmerje na vrhu se tako ni spremenilo, Gajser ima zdaj 352 točk in še vedno rdečo številko vodilnega v SP, Italijan pa 347.

Gajser je drugo od treh preizkušenj v Mantovi začel s petim mestom v prvi vožnji, kjer ni bilo veliko prehitevanj, odločil pa je start. Za zmagovalcem Špancem Jorgejem Pradom je bil v prvi vožnji drugi Švicar Jeremy Seewer, tretji pa Francoz Romain Febvre.

V drugi je Gajser, ki si je v dopoldanskem kvalifikacijskem delu dirke privozil najboljše izhodišče, izbral nekoliko drugačen startni položaj in tudi bolje začel dirko. Do polovice je vozil na drugem mestu za Febvrejem, potem pa padel in izgubil eno mesto, skozi cilj je pripeljal kot tretji še za Francozom Gautierjem Paulinom.

Skupno na dirki je slavil Febvre (45 točk) pred Pradom (40) in Gajserjem (36).

V razredu MX2 v Mantovi nastopa Jan Pancar. V nedeljo je dirko končal na 32. mestu in prvič po daljšem času brez točk, danes pa je po 27. mestu v prvi vožnji v drugi spet privozil med dobitnike točk, osvojil je 17. mesto in štiri točke za SP. Zmagal je Danec Thomas Kjer Olsen pred FrancozomTomom Viallejem in Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom. Skupno je prvi Vialle s 431 točkami, Pancar je 19. s 66.

V Mantovi, kjer je bila v nedeljo že preizkušnja za VN Lombardije, tokrat pa je potekala VN Mantove, bo konec tedna na sporedu še zadnji del trojčka, dirka za VN Evrope.