Gajser se bo na dirke vrnil sredi julija

Tim Gajser se je pred mesecem dni vrnil na motor, zdaj trenira na svoji stezi v Lembergu, a je poudaril, da ni želel tvegati z morebitno prehitro vrnitvijo. "Težko se je bilo sprijazniti, da ne morem biti na tekmah. A sem nato to sprejel in sem si rekel, da ne bom hitel. Želim se vrniti, ko bom pripravljen stoodstotno. Šlo je za veliko poškodbo in hitenje se lahko ne bi končalo najbolje. Ni pa bilo enostavno," je okoliščine po težki poškodbi – šlo je za zlom stegnenice – ob koncu zimskega pripravljalnega obdobja februarja v Italiji pojasnil svetovni prvak razreda MXGP. "Vrnitev je res pred vrati. Osredotočamo se na to, da bi se vrnil v Loketu 16. julija. Imamo še slab mesec do takrat in mislim, da bom pripravljen boriti se za najvišja mesta. Se že veselim, tudi zaradi navijačev, ki jih imam tam vedno veliko," je razkril Gajser.