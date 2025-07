Gajser se po osmih dirkah vrača v prvenstvo MXGP

Slovenski motokrosist Tim Gajser je po osmih dirkah odsotnosti znova nared za dirkanje v elitnem razredu MXGP. Poškodba rame, ki jo je staknil na dirki za veliko nagrado Švice in je kasneje zahtevala operacijo, je očitno preteklost in petkratni svetovni prvak v motokrosu se bo ta konec tedna v Belgiji ponovno usedel na svoj motocikel. Na VN Flandrije bosta sicer nastopila še dva Slovenca, Jan Pancar, ki je pretekli konec tedna na Češkem s tretjim mestom prišel do rezultata kariere, in Jaka Peklaj, ki bo nastopil v razredu MX2.