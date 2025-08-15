Gajser se vrača in upa, da se do konca sezone prebije blizu vrha

"Super je biti spet z ekipo in se pripravljati na dirke. Od Švice je minilo že veliko časa in čeprav že nekaj časa dirkam, sem se želel prepričati, da se je poškodba ustrezno zacelila, preden se bom lahko uvrstil na dirke MXGP," je za klubsko spletno stran povedal slovenski dirkač.

"Od same tekme ne pričakujem preveč, vem, da bom po dolgem premoru potreboval nekaj časa, da se spet spravim v dirkaško formo. Zato bom preprosto šel na tekmo, užival v teh prvih nekaj dirkah, preden se bom - upam - do konca sezone prebil blizu vrha," je dodal Tim Gajser.

V sezoni 2025 je slovenskemu asu na motorju kazalo odlično vse do velikonočnega ponedeljka. Na uvodu v sezono je bil najboljši, zmagal je v Pietramurati, v španskem Cozarju in francoskem St. Jean d'Angelyju, na prvih petih dirkah sezone je bil še enkrat tretji in enkrat drugi.

Gajser je tako v Frauenfeld, kjer je lani zmagal, prišel kot prepričljivo vodilni v SP z že 39 točkami naskoka pred Francozom Romainom Febvrom. A vse se je obrnilo 21. aprila. V prvi vožnji dirke v Švici je bil drugi, v drugi pa grdo padel. Zapeljal je na nasut rob steze, padel prek krmila motocikla in trdo pristal na tleh. Sprva je še skušal nadaljevati in pobrati motor, a je moral odnehati.

Vse skupaj je imelo še dodaten zaplet. Kot je pozneje pojasnil Gajser, je trajalo nerazumljivo dolgo, da so ga s steze prireditelji le spravili do ambulante na prvi pregled. Sprva sicer ni kazalo, da bo imel padec tako hude posledice, v njegovi ekipi Honda so v prvih odzivih celo namignili, da bi se lahko vrnil že na naslednji postaji.