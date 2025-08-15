Gajser se vrača in upa, da se do konca sezone prebije blizu vrha

"Super je biti spet z ekipo in se pripravljati na dirke. Od Švice je minilo že veliko časa in čeprav že nekaj časa dirkam, sem se želel prepričati, da se je poškodba ustrezno zacelila, preden se bom lahko uvrstil na dirke MXGP," je za klubsko spletno stran povedal slovenski dirkač.
"Od same tekme ne pričakujem preveč, vem, da bom po dolgem premoru potreboval nekaj časa, da se spet spravim v dirkaško formo. Zato bom preprosto šel na tekmo, užival v teh prvih nekaj dirkah, preden se bom - upam - do konca sezone prebil blizu vrha," je dodal Tim Gajser.
V sezoni 2025 je slovenskemu asu na motorju kazalo odlično vse do velikonočnega ponedeljka. Na uvodu v sezono je bil najboljši, zmagal je v Pietramurati, v španskem Cozarju in francoskem St. Jean d'Angelyju, na prvih petih dirkah sezone je bil še enkrat tretji in enkrat drugi.
Gajser je tako v Frauenfeld, kjer je lani zmagal, prišel kot prepričljivo vodilni v SP z že 39 točkami naskoka pred Francozom Romainom Febvrom. A vse se je obrnilo 21. aprila. V prvi vožnji dirke v Švici je bil drugi, v drugi pa grdo padel. Zapeljal je na nasut rob steze, padel prek krmila motocikla in trdo pristal na tleh. Sprva je še skušal nadaljevati in pobrati motor, a je moral odnehati.
Vse skupaj je imelo še dodaten zaplet. Kot je pozneje pojasnil Gajser, je trajalo nerazumljivo dolgo, da so ga s steze prireditelji le spravili do ambulante na prvi pregled. Sprva sicer ni kazalo, da bo imel padec tako hude posledice, v njegovi ekipi Honda so v prvih odzivih celo namignili, da bi se lahko vrnil že na naslednji postaji.
Portugalski se je nato odpovedal, načrte pa mu je dokončno prekrižala nova, podobna poškodba na treningu v začetku maja. "Žal nisem imel nobene druge možnosti kot operacijo, če želim na motorju spet sedeti dobro pripravljen. Poskusil sem vse drugo, vendar rama enostavno ni bila dovolj stabilna, tako da je bila operacija zame edina rešitev," je takrat prek Instagrama iz bolniške postelje sporočil slovenski as.
A že takoj je imel v načrtu vrnitev še v sezoni 2025, čeprav se je zavedal, da bo brez možnosti za naslov prvaka. Medtem ko je okreval in je v seštevku ostal pri 305 točkah, so ga tekmeci ujeli in prehiteli. A o tem, kako dober začetek sezone je bil za njim do poškodbe, priča podatek, da je še zdaj, skoraj štiri mesece po prisilni prekinitvi, še vedno na skupnem desetem mestu. Pri tem velja poudariti, da je Gajser odpeljal samo pet dirk in pol, tekmeci na vrhu pa seveda vseh 15.
Gajser je kljub bolniški takoj, ko je bilo to mogoče oziroma ko je dobil dovoljenje zdravnikov, spet začel trenirati. V začetku julija je tako navijačem sporočil, da okrevanje poteka po načrtih in da že načrtuje skorajšnjo vrnitev na motor. "Skoraj sem že nazaj na motorju, komaj čakam. Hvaležen sem, da se ne da opisati z besedami! Dva meseca po operaciji rame okrevanje napreduje noro dobro," je sporočil Gajser.
Prvi znak, da se vrača, je bila prijava na dirko v Belgiji konec julija, a so nato prijavo umaknili. Zdaj pa je vendarle prišel do točke, ko bo po skoraj štirih mesecih premora spet sedel na motor na dirki SP. Prvi konkreten namig je bila objava Honde konec prejšnjega tedna na družbenih omrežjih, da so Gajserju zdravniki prižgali zeleno luč za nastope. Gajser je prijavljen za dirko na Švedskem, tudi na uradni strani tekmovanja so v napovedi dirke pozdravili njegovo vrnitev.
