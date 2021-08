Gajser sedmi v prvi vožnji Lommela

Tim Gajser je bil najhitrejši v kvalifikacijah, kjer je ugnal tudi Herlingsa. Ta se je, potem ko je zaradi poškodbe izpustil prejšnjo dirko, spet vrnil v karavano. V prvi vožnji je Gajser začel na šestem mestu, potem pa v drugem krogu padel in se moral prebijati naprej s 13. mesta, imel pa je tudi težave z vidljivostjo oziroma zaščitnimi očali. Na koncu je na težkem terenu, med dirko je dirkače zmotila še ploha, iztržil sedmo mesto. Zmagal je Herlings pred Francozom Romainom Febvrejem in Italijanom Antoniem Cairolijem.

V seštevku SP je Gajser še ubranil vodstvo, a so se mu po polovici današnje preizkušnje tekmeci precej približali. V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Belgijec Jago Geerts pred Francozom Maximom Renauxom in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski dirkač Jan Pancar ni prišel do novih točk, končal je na 22. mestu.