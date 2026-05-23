Gajser šesti v kvalifikacijah, Pancar 11.

Dirkači so se na terene vrnili po enomesečnem premoru. Na prejšnji dirki za VN Trentina je Tim Gajser v drugi vožnji prvič na motorju Yamahe prečkal ciljno črto kot prvi v posamični vožnji ter zasedel skupno drugo mesto. Tokrat je v kvalifikacijah iztržil šesto mesto in s tem nekaj novih točk v SP. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings pred rojakom Kayem de Wolfom in vodilnim v seštevku Belgijcem Lucasom Coenenom . Pred Gajserjem pa sta bila še dva Francoza, njegov moštveni sotekmovalec pri Yamahi Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre .

Jan Pancar je kot 11. za eno mesto zgrešil zadnjo točko, ki jo podelijo v kvalifikacijah. V tej sezoni v kvalifikacijah še ni prišel med prvo deseterico. V seštevku sezone so zdaj razlike še manjše, Coenen ima zdaj 239 točk in le še dve več kot Herlings. Gajser je četrti z 203, le še tri pa zaostaja za Francozom Tomom Viallom, ki je bil v kvalifikacijah le 13. Pancar je ostal pri 47 točkah, kar ga uvršča na 16. mesto.