Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Gajser šesti v kvalifikacijah, Pancar 11.

Pariz, 23. 05. 2026 18.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v francoskem Lacapelle-Marivalu prišel do šestega izhodišča za nedeljsko dirko. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil 11.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Dirkači so se na terene vrnili po enomesečnem premoru. Na prejšnji dirki za VN Trentina je Tim Gajser v drugi vožnji prvič na motorju Yamahe prečkal ciljno črto kot prvi v posamični vožnji ter zasedel skupno drugo mesto. Tokrat je v kvalifikacijah iztržil šesto mesto in s tem nekaj novih točk v SP. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings pred rojakom Kayem de Wolfom in vodilnim v seštevku Belgijcem Lucasom Coenenom. Pred Gajserjem pa sta bila še dva Francoza, njegov moštveni sotekmovalec pri Yamahi Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre.

Preberi še Gajser: Poškodbe so sestavni del športa

Jan Pancar je kot 11. za eno mesto zgrešil zadnjo točko, ki jo podelijo v kvalifikacijah. V tej sezoni v kvalifikacijah še ni prišel med prvo deseterico. V seštevku sezone so zdaj razlike še manjše, Coenen ima zdaj 239 točk in le še dve več kot Herlings. Gajser je četrti z 203, le še tri pa zaostaja za Francozom Tomom Viallom, ki je bil v kvalifikacijah le 13. Pancar je ostal pri 47 točkah, kar ga uvršča na 16. mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motokros mxgp gajser

Nov podvig Zale Marie Žibret: drugič zapored z medaljo na EP

24ur.com Gajser drugi v kvalifikacijah pred VN Trentina
24ur.com Gajser dobil kvalifikacije pred dirko v španskem Cozarju
24ur.com Prado zmagovalec v domačem Lugu, Gajser četrti
24ur.com Gajser uvodno dirko sezone sklenil na tretjem mestu
24ur.com Gajser najhitrejši v kvalifikacijah Maggiore, Pancar 11.
24ur.com Gajser zmagovalec v Pietramurati, Pancar sedmi
24ur.com Febvre slavil v Britaniji, Pancar uvrščen na 11. mesto
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
cekin
Portal
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Poletje
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725