Gajser šesti v kvalifikacijah, Pancar 11.

Dirkači so se na terene vrnili po enomesečnem premoru. Na prejšnji dirki za VN Trentina je Tim Gajser v drugi vožnji prvič na motorju Yamahe prečkal ciljno črto kot prvi v posamični vožnji ter zasedel skupno drugo mesto. Tokrat je v kvalifikacijah iztržil šesto mesto in s tem nekaj novih točk v SP. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings pred rojakom Kayem de Wolfom in vodilnim v seštevku Belgijcem Lucasom Coenenom. Pred Gajserjem pa sta bila še dva Francoza, njegov moštveni sotekmovalec pri Yamahi Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre.
Jan Pancar je kot 11. za eno mesto zgrešil zadnjo točko, ki jo podelijo v kvalifikacijah. V tej sezoni v kvalifikacijah še ni prišel med prvo deseterico. V seštevku sezone so zdaj razlike še manjše, Coenen ima zdaj 239 točk in le še dve več kot Herlings. Gajser je četrti z 203, le še tri pa zaostaja za Francozom Tomom Viallom, ki je bil v kvalifikacijah le 13. Pancar je ostal pri 47 točkah, kar ga uvršča na 16. mesto.
