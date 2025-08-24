Gajser četrti v Arnhemu, zmaga Herlingsu

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v nizozemskem Arnhemu osvojil četrto mesto v elitnem razredu MXGP, potem ko je bil šesti v prvi in tretji v drugi vožnji. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je prvo vožnjo predčasno končal na 34. mestu, v drugi pa ni nastopil. Zmagal je domačin Jeffrey Herlings.

Tim Gajser FOTO: Profimedia icon-expand

Tim Gajser je ta konec tedna vozil na drugi dirki po vrnitvi zaradi poškodbe. V soboto je bil v kvalifikacijah peti, danes je prvo vožnjo začel na četrtem mestu v uvodnih krogih, se sredi vožnje prebil na tretje, a ga je nato najprej prehitel vodilni v seštevku sezone Francoz Romain Febvre, nekaj krogov pozneje pa sta mimo njega prišla še Italijan Andrea Bonacorsi in Belgijec Lucas Coenen. Slednji je slabo začel in po padcu v prvem zavoju zdrsnil že na 22. mesto. A se je vračal in vseskozi pridobival, v predzadnjem krogu pa je prehitel tudi Febvra in si zagotovil drugo mesto, nedosegljiv je bil na prvem le Herlings. Jan Pancar je imel na zahtevni mivkasti podlagi težave že v kvalifikacijah, danes pa je na progi zdržal le 13 krogov, potem je odstopil, njegova uvrstitev je bila 34. mesto. V drugi vožnji nato ni nastopil. Kot so sporočili iz krovne zveze AMZS, je Pancar zaradi poškodbe palca, ki si ga je izpahnil na prostem treningu, danes vozil s pomočjo protibolečinskih tablet in s povojem na roki.

V drugi vožnji Gajser dlje časa držal drugo mesto

Druga vožnja se je za Gajserja končala še bolje. Po nekaj krogih se je prebil na drugo mesto, potem tam vztrajal skoraj do konca, a ga je podobno kot v prvi spet lovil in ujel Coenen. Gajser je tako tri kroge pred koncem pristal na tretjem mestu, a ga je zadržal do konca. V zadnjih krogih je Coenen lovil tudi vodilnega Herlingsa; če bi ga prehitel, bi dobil dirko, tako pa je ostal na skupno drugem mestu. Je pa zmanjšal zaostanek v SP, saj je Febvre drugo vožnjo končal šele na osmem mestu, v seštevku dirke je bil peti za Gajserjem. Na skupno tretjem mestu je točko pred Slovencem končal Nizozemec Glenn Coldenhoff.

"Zelo sem zadovoljen s tem, kako so danes potekale stvari. Seveda bi bilo super, če bi bil na stopničkah, a moje vožnje so bile res dobre in počasi se spet počutim kot stari jaz. Bilo je naporno, polno neravnin, sonce je bilo nizko, a sem se še posebej v drugi vožnji res počutil odlično," je za spletno stran svoje ekipe Honda dejal Gajser in dodal: "V prvi nisem želel preveč pritiskati, ostali pa so imeli res hud ritem in je bilo to največ, kar sem iztržil. V drugi pa je šlo že precej bolje. Vesel sem, da sem bil blizu najboljšim, zdaj imam veliko samozavesti za zadnje tri postaje." V skupnem seštevku je zdaj Febvre pri 835 točkah, Coenen jih ima 834. Gajser je prehitel Švicarja Jeremyja Seewerja in je s 368 točkami deveti. Pancar je ostal pri 277 točkah na 11. mestu.

Do točk tudi Jaka Peklaj