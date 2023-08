Gajser: Seveda se želim potegovati za zmago in stopničke

Tim Gajser na nizozemskem prizorišče v Arnhemu, ki je novo v koledarju svetovnega prvenstva, upa na boljši rezultat, po tistem, ko je na dirki za VN Švedske minuli konec tedna na razmočeni progi privozil do 10. mesta. Vremenska napoved na vzhodu Nizozemske je za zdaj obetavna. "Zdi se, da mi vsak konec tedna malenkosti prekrižajo načrte, a tudi to je del motokrosa. Iti je treba naprej, pozabiti na te malenkosti in se osredotočiti na naslednjo dirko. Čeprav moj rezultat v nedeljo ni bil odličen, sem vseeno zadovoljen s svojim dirkanjem prek celotnega vikenda. In to je trenutno moj cilj, ne pa določen rezultat. Seveda se želim potegovati za zmago in stopničke, ampak v tem trenutku je pomembneje, da se vrnem v pripravljenost pred poškodbo. Veselim se še ene preizkušnje na mivki, upam tudi na lepo vreme,"