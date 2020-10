Gajser slavil na VN Evrope

Tim Gajser je pred začetkom te dirke imel v skupnem seštevku pet točk naskoka pred Antoniom Cairolijem. Zdaj je prednost nekoliko večja, 11 točk (399-388), tretji je Švicar Jeremy Seewer s 369. V prvi vožnji sta za Gajserjem na drugem in tretjem mestu končala Glenn Coldenhoff in Španec Jorge Prado. V drugi pa je Gajser po vodstvu padel, a nadaljeval na drugem mestu za Cairolijem, tretji je bil Seewer. V razredu MX2 je slavil BelgijecJago Geerts, ki je ob enakem seštevku točk (47) z zmago v drugi vožnji premagal Francoza Toma Vialleja, tretji je bil Danec Thomas Kjer Olsen. Slovenski dirkač Jan Pancar je v prvi vožnji z 21. mestom za las ostal brez točk, bolje mu je šlo v drugi, ko je bil 13., v seštevku dirke mu je to prineslo 17. mesto in osem točk. Skupno pa je v tej konkurenci prvi Vialle s 478 točkami, Geerts jih ima 432. Pancar je v SP 17. s 74 točkami.

Naslednja postaja letošnje sezone bo novo prizorišče v koledarju, španski Intu Xanadu - Arroyomolinos, kjer pa bo, za razliko od prejšnjih treh postaj, na sporedu samo ena dirka čez teden dni.