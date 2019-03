Gajser spominja na šampionsko sezono: na Otoku je dobil kvalifikacije

ŠALA DNEVA Arhiv

Kmet se odloči, da bo dal svinjo parit. Kmet, ki je imel merjasca, je živel na drugem koncu vasi, prvi da svinjo v samokolnico in se odpravi na pot.

Merjasec opravi, lastnik merjasca kmeta olajša za 20€ in ga še opomni, naj zjutraj gleda, kaj dela svinja. Če rije po dvorišču, je dobro, če pa pije vodo, jo mora pripeljati ponovno. Zjutraj kmet pogleda svinjo. Ta pije vodo. Kaj hoče, naloži svinjo v šajtrgo in na drug konec vasi. Ponovi se svinjski seks, znebi se 20€, naloži spet svinjo v šajtrgo in hajd domov. Drugi dan pogleda svinjo in glej hudiča, ta spet pije vodo. Ob preklinjanju se ponovi zgodba prejšnjih dveh dni. Naslednji dan kmet, iznerviran do kraja, reče ženi: "Ej, poglej, kaj dela svinja. Če spet pije vodo, jo bom zaklal." Pogleda žena ven in reče: "Ne pije!" On navdušeno: "A rije po dvorišču?" "Ne!" "Ja kaj pa potem dela?" "Nič, sedi v samokolnici in čaka ..."