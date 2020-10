Gajserju padec odnesel skupno zmago, a z drugim mestom povečal prednost

Slovenski motokrosistTim Gajser je sicer dobil prvo dirko svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP v belgijskem Lommelu. Drugi na prvi dirki je bil Španec Jorge Prado, tretji pa FrancozRomain Febvre.

Padec na drugi dirki Gajserju odnesel zmago na veliki nagradi

Gajser je na drugi dirki padel, potem ko se je v petem krogu prebil v vodstvo, nato je padel v ozadje, a začel povratek med najboljše. Osem minut do konca se je že prebil na šesto mesto, pet minut do konca izteka časa je Tim skočil na peto mesto, dobri dve minuti do konca je švignil še mimo Nizozemca Briana Bogersa na četrto mesto. V zadnjem krogu je izkoristil napako oz. padec Febvreja in se prebil na tretje mesto. Drugo dirko je dobil talentirani Jorge Prado, ki se je tudi s prvim in drugim mestom veselil osvojene velike nagrade. Drugo mesto na drugi dirki je osvojil Antonio Cairoli, ki je bil skupno na VN Limburga tretji.