Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Belgijec Lucas Coenen, vodilni v seštevku sezone, je bil peti, Francoz Tom Vialle, ki je v SP mesto za njim, pa je v kvalifikacijah osvojil četrto mesto za Timom Gajserjem.
Gajser bo tako na preizkušnji na Sardiniji imel novo priložnost za stopničke. Odkar je zamenjal ekipo in nastopa za Yamaho, je na treh letošnjih dirkah že dvakrat končal na tretjem mestu, v Španiji in na prejšnji dirki v Švici.
V seštevku sezone je Gajser na četrtem mestu, z današnjimi petimi točkami je zdaj pri 124 in deset zaostaja za Herlingsom. Coenen jih ima 142, Vialle pa 136. Tik za Gajserjem je s 122 točkami Febvre.
Jan Pancar v kvalifikacijah v sezoni 2026 še ni prišel do točk, ki jih dobi prvih deset, z dosežki na dirkah pa je po treh preizkušnjah pri 32 točkah, kar ga trenutno uvršča na 15. mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.