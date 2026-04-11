Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Belgijec Lucas Coenen, vodilni v seštevku sezone, je bil peti, Francoz Tom Vialle, ki je v SP mesto za njim, pa je v kvalifikacijah osvojil četrto mesto za Timom Gajserjem.

Gajser bo tako na preizkušnji na Sardiniji imel novo priložnost za stopničke. Odkar je zamenjal ekipo in nastopa za Yamaho, je na treh letošnjih dirkah že dvakrat končal na tretjem mestu, v Španiji in na prejšnji dirki v Švici.