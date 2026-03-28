Gajser tretji v kvalifikacijah

Frauenfeld, 28. 03. 2026 18.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah tretje dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v švicarskem Frauenfeldu prišel do tretjega startnega izhodišča. Najboljši je bil Nizozemec Jeffrey Herlings. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil 33.

Tim Gajser je na prejšnji dirki v Španiji prvič, odkar je po menjavi ekipe član Yamahe, končal na stopničkah, v Almonteju je bil tretji. Kot tretji je končal tudi tokratne kvalifikacije, pred njim je bil poleg Jeffreyja Herlingsa le še Belgijec Lucas Coenen, zmagovalec španske preizkušnje in vodilni v SP. Za njim sta bila Italijan Andrea Aadamo in sotekmovalec v Yamahini ekipi Francoz Maxime Renaux.

Na lansko preizkušnjo v Švici sicer najboljši slovenski motokrosist nima prav lepih spominov, saj mu je takrat padec v drugi vožnji odnesel sanje o lovu na nov naslov svetovnega prvaka. Po poškodbi desne rame je moral pozneje na operacijo in je izpustil kar devet dirk. Jan Pancar, ki je bil lani deseti, tokrat kvalifikacij ni končal v ospredju. Preizkušnjo je predčasno končal po osmih krogih, kar mu je prineslo le 33. izhodišče na nedeljski dirki.

Po kvalifikacijah je na vrhu seštevka ostal Coenen, ki ima zdaj 111 točk, Herlings je malenkost zmanjšal zaostanek in jih ima zdaj 104. Gajser je z današnjimi osmimi točkami napredoval s šestega na četrto mesto (82).

Woodsa aretirali zaradi povzročitve prometne nesreče

bibaleze
Portal
Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
cekin
Portal
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
dominvrt
Portal
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
