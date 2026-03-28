Gajser tretji v kvalifikacijah

Tim Gajser je na prejšnji dirki v Španiji prvič, odkar je po menjavi ekipe član Yamahe, končal na stopničkah, v Almonteju je bil tretji. Kot tretji je končal tudi tokratne kvalifikacije, pred njim je bil poleg Jeffreyja Herlingsa le še Belgijec Lucas Coenen , zmagovalec španske preizkušnje in vodilni v SP. Za njim sta bila Italijan Andrea Aadamo in sotekmovalec v Yamahini ekipi Francoz Maxime Renaux .

Na lansko preizkušnjo v Švici sicer najboljši slovenski motokrosist nima prav lepih spominov, saj mu je takrat padec v drugi vožnji odnesel sanje o lovu na nov naslov svetovnega prvaka. Po poškodbi desne rame je moral pozneje na operacijo in je izpustil kar devet dirk. Jan Pancar, ki je bil lani deseti, tokrat kvalifikacij ni končal v ospredju. Preizkušnjo je predčasno končal po osmih krogih, kar mu je prineslo le 33. izhodišče na nedeljski dirki.

Po kvalifikacijah je na vrhu seštevka ostal Coenen, ki ima zdaj 111 točk, Herlings je malenkost zmanjšal zaostanek in jih ima zdaj 104. Gajser je z današnjimi osmimi točkami napredoval s šestega na četrto mesto (82).