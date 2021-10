Gajser tretji v prvi vožnji v Nemčiji

Branilec naslova v elitnem razredu MXGP Tim Gajser tudi v Nemčiji še ni povsem pripravljen po poškodbi ključnice, zaradi katere je na prejšnji preizkušnji na Sardiniji dobil le 15 točk in izgubil skupno vodstvo v SP. Danes je Gajser v kvalifikacijah odpeljal dobro in zaostal le za novim vodilnim v seštevku, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Na dirki je potem začel na petem mestu, se prebil do četrtega, potem pa v zadnji četrtini prehitel Francoza Romaina Febvreja in končal na tretjem mestu. Ob koncu vožnje pa sta se tik po prečkanju ciljne črte po ciljnem skoku zaletela prvi in drugi Jorge Prado in Herlings, pri čemer jo je slabše odnesel Španec, saj je stezo zapustil na nosilih. V seštevku SP je po polovici današnje dirke Herlings pri 393 točkah, Gajser jih ima zdaj 390.