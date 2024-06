Gajser tretji v prvi vožnji VN Indonezije

V Indoneziji, kjer bosta v dveh koncih tedna dve zaporedni dirki, je konkurenca sicer precej okrnjena, saj je v kvalifikacijah v elitnem razredu startalo le 18 dirkačev, v prvi vožnji pa 16. A najboljši z vrha seštevka so v Lomboku, Tim Gajser pa ostaja prvi in z rdečo startno številko. Je pa izgubil nekaj točk v primerjavi s svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom , ki ga je premagal tako v kvalifikacijah kot v prvi vožnji.

V soboto je Gajser kvalifikacije končal kot tretji, kar je celo najslabši kvalifikacijski izid v sezoni, pred njim sta bila Jeffrey Herlings in Prado. Jan Pancar je z osmim dosežkom prvič v elitni konkurenci prišel tudi do točk v kvalifikacijah, kjer jih dobi najboljših deset.

Podoben je bil razplet prve vožnje. Herlings je najbolje začel in v vodstvu ostal do konca, Prado je v prvih zavojih premagal Gajserja in potem tudi ostal pred njim, Gajser pa je bil nato na tretjem mestu tudi varen pred zasledovalci.

Pancar je začel na desetem mestu, potem pa večino vožnje prebil na 12. ali 13., na koncu je bil 12.