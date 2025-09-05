Svetli način
Gajser upa na nadgradnjo krivulje uspehov po vrnitvi

Istanbul, 05. 09. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 7 dnevi

STA
Dirkače v svetovnem prvenstvu v motokrosu do konca sezone čakajo še tri preizkušnje. Naslednja bo ta konec tedna v Turčiji, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi dva Slovenca, Tim Gajser in Jan Pancar.

Tim Gajser se je po vrnitvi v karavano po devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije na zadnji preizkušnji na Nizozemskem že povsem enakovredno kosal s tekmeci in bil četrti, le malo mu je zmanjkalo do stopničk. Skupno je v seštevku sezone kljub dolgi odsotnosti še vedno med deseterico, pred Turčijo se je za eno mesto še povzpel in je zdaj deveti s 368 točkami.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

"Vrnitev po poškodbi je bila uspešna. Na obeh dirkah po vrnitvi sem že imel pravo hitrost, zdaj pa je čas še za kakšno zmago. V Turčiji mi je šlo v preteklosti že zelo dobro, proga mi ustreza, zdaj je le na meni, da grem na dirko in odpeljem, kot znam. Zadnje tri preizkušnje v sezoni bodo vsekakor zanimive, čaka nas veliko potovanj in potem še finale na novem terenu v Avstraliji. Rad bi užival, kolikor se bo dalo," je za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser.

Slovenski zvezdnik motokrosa bi si lahko na progi v Afyonkarahisarju privozil tudi darilo za 29. rojstni dan, ki ga bo praznoval dan po dirki.

Pancar je imel na prejšnji dirki na Nizozemskem težave s poškodbo; nastopil je le v prvi vožnji, v drugi pa ne. Kot so sporočili iz krovne zveze AMZS, je po poškodbi, izpahnil si je levi palec ter poškodoval eno od koščic palca, posvetil okrevanju in tudi izpustil tudi dirko italijanskega prvenstva prejšnji konec tedna.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: MXGP

Pancar je sicer v seštevku MXGP na 11. mestu z 277 točkami.

V ospredju zanimanja pa bo v Turčiji boj za naslov svetovnega prvaka. V njem sta, ker je do konca sezone možno osvojiti še 180 točk, le še Francoz Romain Febvre, ki ima 835 točk, ter Belgijec Lucas Coenen z 834. Nizozemec Glenn Coldenhof s 617 že zaostaja preveč, da bi še lahko premagal vodilnega.

Coenen je na Nizozemskem osvojil drugo mesto za domačinom Jeffreyjem Herlingsom in za deset točk zmanjšal zaostanek za Francozom, ki je v Arnhemu ostal tudi mesto za Gajserjem.

Kvalifikacije za VN Turčije bodo v razredu MXGP v soboto ob 16.45, prva vožnja v elitnem razredu v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10.

mxgp tim gajser jan pancar
