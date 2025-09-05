Gajser upa na nadgradnjo krivulje uspehov po vrnitvi

Tim Gajser se je po vrnitvi v karavano po devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije na zadnji preizkušnji na Nizozemskem že povsem enakovredno kosal s tekmeci in bil četrti, le malo mu je zmanjkalo do stopničk. Skupno je v seštevku sezone kljub dolgi odsotnosti še vedno med deseterico, pred Turčijo se je za eno mesto še povzpel in je zdaj deveti s 368 točkami.

"Vrnitev po poškodbi je bila uspešna. Na obeh dirkah po vrnitvi sem že imel pravo hitrost, zdaj pa je čas še za kakšno zmago. V Turčiji mi je šlo v preteklosti že zelo dobro, proga mi ustreza, zdaj je le na meni, da grem na dirko in odpeljem, kot znam. Zadnje tri preizkušnje v sezoni bodo vsekakor zanimive, čaka nas veliko potovanj in potem še finale na novem terenu v Avstraliji. Rad bi užival, kolikor se bo dalo," je za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser.

Slovenski zvezdnik motokrosa bi si lahko na progi v Afyonkarahisarju privozil tudi darilo za 29. rojstni dan, ki ga bo praznoval dan po dirki.

Pancar je imel na prejšnji dirki na Nizozemskem težave s poškodbo; nastopil je le v prvi vožnji, v drugi pa ne. Kot so sporočili iz krovne zveze AMZS, je po poškodbi, izpahnil si je levi palec ter poškodoval eno od koščic palca, posvetil okrevanju in tudi izpustil tudi dirko italijanskega prvenstva prejšnji konec tedna.