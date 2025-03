Gajser uvodno dirko sezone sklenil na tretjem mestu

Sezona 2025 se je začela v Argentini, a na drugi stezi kot v prejšnjih sezonah. V sobotnih kvalifikacijah je bil najboljši Maxime Renaux, Tim Gajser si je privozil tretje izhodišče, Jan Pancar je bil 14.

Obe vožnji sta imeli podoben razplet, tako na vrhu kot za Gajserja in Pancarja. Prvi start Gajserju ni najbolje uspel in po prvih zavojih je bil šele osmi. A na težki in razmočeni progi se je nato dokaj hitro prebijal naprej, mimo Mattie Guadagninija in Jeremyja Seewerja do tretjega mesta je prišel v četrtem krogu, potem pa so bile razlike do obeh dirkačev pred njim vendarle prevelike. Drugi Renaux je sicer na polovici vožnje naredil napako in na široko zapeljal s proge, a je imel takrat že toliko naskoka pred Gajserjem, da Slovenec ni mogel priti mimo njega, zmagal pa je Romain Febvre.

V drugi vožnji na že osušeni progi je Gajser spet zamudil na startu in nekaj krogov lovil tekmece s petega mesta in se dokaj hitro spet prebil na tretje. A tudi tokrat sta bila oba Francoza predaleč, le da je v tej vožnji bolj odločno vozil Renaux in zanesljivo slavil. Gajser se je ob koncu sicer približal Febvru, toda ostal na tretjem mestu. Pancar je po 16. mestu po startu prve vožnje še prišel do 13. mesta, v drugi pa je bil scenarij podoben, vozil je na 13. ali 14. mestu, končal pa na 14.

V seštevku dirke je tako Renaux zmagal s 47 točkami, toliko jih je dobil tudi Febvre, a je ostal drugi zaradi slabše druge vožnje. Gajser je v Argentini na dirki dobil 20 točk, Pancar za 14. mesto 15. Skupno po prvi postaji vodi Renaux s 57 točkami, Gajser je tretji z 48, Pancar pa 15. s 15 točkami.

V letošnjem SP se v elitnem razredu dirkači borijo za izpraznjeno mesto prvaka, saj se je lani najboljši Španec Jorge Prado odločil za selitev v ameriško prvenstvo v superkrosu. Na uvodnih dirkah sezone zaradi poškodbe manjka še eden od najboljših zadnjih let, Nizozemec Jeffrey Herlings.