Gajser v Galicijo kot vodilni v SP in z željo po prvi zmagi

Steza v Lugu je novinka v koledarju, gre pa za domače okolje svetovnega prvaka Prada, uradno ime dirkališča pa je Circuito Municipal Jorge Prado. Kot so sporočili prireditelji tekmovanja, bo to že 18. različno tekmovališče v zgodovini SP v motokrosu v Španiji, a prvo v Galiciji.

Gajser je na peti dirki sezone v portugalski Aguedi v elitnem razredu MXGP zasedel tretje mesto, potem ko je slavil v prvi vožnji in v začetku druge padel. A kljub temu je novi skupno vodilni, saj je imel Prado še slabši dan in je končal v ozadju. Gajser ima zdaj 252 točk, Prado pa 238. Tretji je Francoz Romain Febvre z 220.

"Portugalska je bila zelo težek test, a na srečo se je dobro končalo in imam rdečo številko. Lepo je, da jo imam že v tej fazi sezone, a do konca je še veliko in moram pritiskati še naprej. Želim si zmagati tudi na dirki, doslej sem dvakrat dobil dve od treh voženj ob koncu tedna, rad bi dodal še tretjo in se povzpel na najvišjo stopničko. Velika zahvala gre moji ekipi, ki se je v Aguedi res potrudila, prepričan sem, da bo tako tudi v Lugu," je dejal Gajser za spletno stran svoje ekipe Honda.

Po četrtini sezone in petih dirkah je visoko tudi Pancar. Blatna in deževna Agueda mu je prinesla deveto mesto v prvi vožnji, kar je bil zanj rezultat kariere v razredu MXGP. Novinec v tem razredu, ki nastopa z lastno ekipo TEM JP253, je v seštevku zdaj 16. s 54 točkami.

Tokrat bo imela Slovenja predstavnika tudi v razredu MX2; Jaka Peklaj, ki je na Portugalskem nastopil na dirki evropskega prvenstva, se bo v šibkejšem razredu zdaj preizkusil še v svetovni konkurenci, v kateri bo predvsem nabiral izkušnje.

Prva vožnja dirke za VN Galicije v Lugu v razredu MXGP bo bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. V razredu MX2 bodo vozili ob 13.15 in 16.10.