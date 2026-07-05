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Gajser v Johannesburgu peti, prepričljiva zmaga za Coenena

Johannesburg, 05. 07. 2026 18.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike v Johannesburgu zasedel končno peto mesto. S popolnim koncem tedna je slavil Belgijec Lucas Coenen, ki je s tem še povečal prednost v skupnem seštevku. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 11.

Karavana elitnega motokrosa se je po 18 letih vrnila v Južno Afriko, kjer na južni polobli vlada zima. Tudi razmere so bile precej drugačne, kot so jih dirkači vajeni večino sezone, nenazadnje so bile zjutraj na ogrevanju temperature vsega malce nad ničlo. Za prvo dirko se je segrelo, proga pa se je za razliko od sobote tudi posušila in omogočila bolj agresivno dirkanje na povsem neznani stezi za trenutno skupino dirkačev.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Tim Gajser je v prvi vožnji startal slabše in po prvih ovinkih zasedal deseto mesto. Hitro je pridobil nekaj mest, nato pa se ves čas vozil za francoskim ekipnim kolegom Maximom Renauxom. Mesto sta oba nato pridobila zaradi padca Francoza Toma Vialla, slovenski as pa je ciljno črto prečkal kot šesti. Jan Pancar je z 12. mestom precej izboljšal vtis po kvalifikacijski soboti, ko je bil 18. Druga vožnja se je za Gajserja začela malce bolje, bolj v ospredje se je moral prebijati z osmega mesta, medtem ko je bil Pancar 12. po prvih ovinkih.

Jan Pancar
Jan Pancar
FOTO: AMZS

Gajser je dve mesti hitro pridobil, dlje časa pa se je boril z Nizozemcem Calvinom Vlaanderenom, rojenim prav v Južni Afriki, z licenco katere tudi nastopa. Oba sta ves čas vozila eden za drugim, do konca pa prehitela načetega Vialla. Vseeno pa slovenski as ni mogel mimo Vlaanderena in posledično končal kot peti. Pancar je bil vnovič 12.

Popoln konec tedna je znova uspel Lucasu Coenenu, ki je dobil tudi sobotne kvalifikacije. V prvi vožnji je ugnal Nizozemca Jeffreyja Herlingsa in Francoza Romaina Febvra, v drugi pa je po začetni napaki Herlingsa ciljno črto prečkal prav pred njim, tretji pa je bil znova Febvre.

Za Belgijca je bila to 21. zmaga v karieri. Na VN je zbral 50 točk, Herlings 44, Febvre pa 40. Gajser je bil peti z 31 točkami, Pancar pa 11. z 18.

V skupnem seštevku ima zdaj Coenen 566 točk, Herlings pa je pri 498. Tretji je Febvre s 443, Gajser je ostal četrti, zbral je 404 točke, medtem ko je Pancar še naprej na 15. mestu seštevka, potem ko je zbral 157 točk.

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