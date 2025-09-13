Gajser v kvalifikacijah VN Kitajske drugi, zmaga Herlingsu

Tim Gajser je bil že na obeh treningih blizu najboljšim, tudi po startu kvalifikacij je bil le za Herlingsom. V zadnjem delu je imel podoben ritem kot vodilni, a ga ni mogel ogroziti. Ciljno črto je prečkal dobro sekundo za Nizozemcem.
V boju za naslov je nekaj pomembnih točk pridobil Romain Febvre. Slednji je s tretjim mestom osvojil osem točk, njegov edini tekmec iz Belgije Lucas Coenen pa štiri za sedmo mesto. Razlika je tako s 26 narasla na 30 točk (893-863). Do konca SP je na voljo le še 110 točk.
Drugi Slovenec na dirki Jan Pancar je bil vso dirko na robu deseterice, ki dobi točke za SP, a je naposled ostal brez njih na 13. mestu.
V seštevku je Gajser, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil devet dirk oziroma slabo polovico sezone, deveti v seštevku s 420 točkami, Pancar je 11., ostal je pri 299 točkah.
Dirki razreda MXGP bosta v nedeljo ob 7.15 in 10.10, eno uro prej bosta še obe preizkušnji v MX2. Svetovno prvenstvo se bo končalo naslednji teden z veliko nagrado Avstralije v Darwinu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.