Gajser v kvalifikacijah VN Kitajske drugi, zmaga Herlingsu

Tim Gajser je bil že na obeh treningih blizu najboljšim, tudi po startu kvalifikacij je bil le za Herlingsom. V zadnjem delu je imel podoben ritem kot vodilni, a ga ni mogel ogroziti. Ciljno črto je prečkal dobro sekundo za Nizozemcem.

V boju za naslov je nekaj pomembnih točk pridobil Romain Febvre. Slednji je s tretjim mestom osvojil osem točk, njegov edini tekmec iz Belgije Lucas Coenen pa štiri za sedmo mesto. Razlika je tako s 26 narasla na 30 točk (893-863). Do konca SP je na voljo le še 110 točk.

Drugi Slovenec na dirki Jan Pancar je bil vso dirko na robu deseterice, ki dobi točke za SP, a je naposled ostal brez njih na 13. mestu.