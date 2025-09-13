Svetli način
Gajser v kvalifikacijah VN Kitajske drugi, zmaga Herlingsu

Šanghaj, 13. 09. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju zasedel drugo mesto. Slavil je Nizozemec Jeffrey Herlings. Tretje mesto je pripadlo vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Francozu Romainu Febvru. Drugi Slovenec Jan Pancar je končal brez točk na 13. mestu.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Tim Gajser je bil že na obeh treningih blizu najboljšim, tudi po startu kvalifikacij je bil le za Herlingsom. V zadnjem delu je imel podoben ritem kot vodilni, a ga ni mogel ogroziti. Ciljno črto je prečkal dobro sekundo za Nizozemcem.

V boju za naslov je nekaj pomembnih točk pridobil Romain Febvre. Slednji je s tretjim mestom osvojil osem točk, njegov edini tekmec iz Belgije Lucas Coenen pa štiri za sedmo mesto. Razlika je tako s 26 narasla na 30 točk (893-863). Do konca SP je na voljo le še 110 točk.

Drugi Slovenec na dirki Jan Pancar je bil vso dirko na robu deseterice, ki dobi točke za SP, a je naposled ostal brez njih na 13. mestu.

V seštevku je Gajser, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil devet dirk oziroma slabo polovico sezone, deveti v seštevku s 420 točkami, Pancar je 11., ostal je pri 299 točkah.

Dirki razreda MXGP bosta v nedeljo ob 7.15 in 10.10, eno uro prej bosta še obe preizkušnji v MX2. Svetovno prvenstvo se bo končalo naslednji teden z veliko nagrado Avstralije v Darwinu.

