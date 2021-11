Gajser v letu 2022 cilja visoko

Tim Gajser, zdaj nekdanji svetovni prvak razreda MXGP in aktualni tretji motokrosist na svetu, je po zanj manj uspešni letošnji sezoni vse misli že usmeril v naslednjo, ki se bo začela že konec februarja prihodnje leto.

V pogovoru za spletno stran tekmovanja je pojasnil, da je trenutno na počitnicah na Hrvaškem, kjer si polni baterije po naporni končnici sezone 2021. Dodal je, da so že opravili nekaj testov, trenutno pa je osredotočen na to, da se sprosti in uživa. "Sezona 2021 je bila zanesljivo naporna tako psihično kot fizično. Ni mi uspelo, da bi postal prvak, a bilo je veliko dobrih trenutkov. Seveda je težko, če si tako blizu, pa ti ne uspe, toda to je tudi motiv za naslednjo sezono, da bom popravil te malenkosti," je dejal Tim Gajser.

icon-expand Tim Gajser FOTO: David Stropnik

Ključna je bila poškodba Ob vprašanjih o najlepših trenutkih zadnje sezone je izpostavil dirko v Orljonoku, kjer je dobil obe vožnji, pa zmago v zadnjem krogu v Matterley Basinu, pa tudi zmagi v Turčiji in Nemčiji, slednja je bila še posebej pomembna, ker se je vračal po poškodbi. Kot enega ključnih trenutkov sezone je izpostavil poškodbo, ki mu je odnesla veliko prednost v seštevku, pa nesrečen padec v Loketu in še nekaj stvari, ki niso videti velike, so pa pomembne, če v SP odloča nekaj točk, poudarja najboljši motokrosist zadnjih sezon. S podrobnostmi koledarja sezone 2022 se še ne obremenjuje preveč. "V zadnjih dveh letih smo se naučili, da se moramo navaditi na spremembe, zato se ne navezujem posebej na določene steze. Toda začetek že februarja nam ne daje veliko prostora za zimske priprave, zato bomo morali trdo delati. Lepo je, da imamo tudi nekaj postaj izven Evrope, da lahko rečemo, da je prvenstvo res svetovno. In pa nova prizorišča, ki so izziv za vse nas," je razmišljal letos tretji v SP.

'Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak' Na vprašanje o tem, kakšen format dirk si želi, pa je dejal, da je jasen zagovornik starega načina s kvalifikacijami v soboto in dirko v nedeljo, ker dirkačem omogoča več spoznavanja s progami in pomeni bolj varne nastope. Pri ciljih za sezono 2022 je bil jasen: "Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak. To si želi vsak, jaz pa še posebej, saj že vem, kakšni so občutki ob tem in ker sem bil letos tako blizu, bo želja še večja. Vsako leto imamo močnejšo konkurenco, a s pomočjo vseh v moji ekipi Honda sem prepričan, da nam bo uspelo. Veselim se, da se v ekipo vrača sotekmovalec Mitch Evans, ki je letos manjkal zaradi poškodb."