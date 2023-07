Gajser v Loketu na prvi dirki po vrnitvi sedmi

Dirka za VN Češke je bila prva postaja za svetovnega prvaka v razredu MXGP Gajserja, ki se je po februarski hudi poškodbi vrnil šele v drugi polovici tekmovanja.

V sobotnih kvalifikacijah je bil šesti in je tako dobil prve točke v sezoni. Pred tem je bil na treningu celo najhitrejši, danes dopoldne na ogrevanju pa je imel tretji dosežek.

V prvi vožnji je Gajser začel nekoliko slabše in bil po startu deveti, pozneje je pridobil dve mesti in se vozil na sedmem, sredi vožnje pa ga je prehitel še moštveni sotekmovalec Španec Ruben Fernandez. Osmega mesta Gajserju ni uspelo zadržati, nekaj krogov pred koncem ga je prehitel še Nizozemec Jeremy van Horebeek, tako da je bil deveti.

V ospredju je takoj prevzel pobudo Febvre, zmagovalec zadnjih dveh dirk v Indoneziji. Ugnal je najhitrejšega v kvalifikacijah, vodilnega v seštevku sezone Španca Jorgeja Prada, ki pozneje ni mogel priti blizu Francozu, pred koncem pa je izgubil še drugo mesto, prehitel ga je Švicar Jeremy Seewer.

V drugi vožnji se je Gajser po nekaj krogih prebil na peto mesto in ga z zanesljivo vožnjo tudi obdržal. Febvre je vodil in bil na poti do zanesljive zmage, a je dva kroga pred koncem padel in zdrsnil na četrto mesto, tako da ga je lovil tudi Gajser, vendar je Slovenec ostal peti. Vožnjo je dobil Nizozemec Calvin Vlaandern.