Gajser v novo sezono na Yamahi, tiha želja je naslov prvaka

Na zadnji dan leta 2025 je Honda potrdila, da se Tim Gajser po uspešnem 12-letnem sodelovanju poslavlja od moštva. Hitro so se oglasili pri Yamahi in na prvi dan novega koledarskega leta potrdili, da bo petkratni svetovni prvak v prihodnje vozil za njihovo tovarniško ekipo. Za njih bo debitiral 8. marca, ko je na sporedu dirka v Argentini. "Zadovoljen bom predvsem z dobrimi vožnjami ter da bom sproščen in užival na motorju. Želim si dobro začeti sezono," je na novinarski konferenci na Vranskem povedal Gajser, ki v nadaljevanju ni pustil dvoma, da si želi še več: "Če se bom počutil dovolj močnega, da grem na zmago, bom tega zagotovo vesel. Nezadovoljen pa ne bom niti s kakšno uvrstitvijo nižje. Pomembno je, da prvo tekmo dobro odpeljemo in pridobimo čim več informacij, na katerih bomo lahko kasneje gradili."

Štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP je imel z zdravjem v minuli sezoni veliko težav, saj je v začetku maja grdo padel na šesti dirki za svetovno prvenstvo v Frauefeldu v Švici, zaradi česar je moral na operacijo rame. V karavano motokrosistov se je vrnil šele v drugi polovici avgusta. Priznal je tudi, da je naslov svetovnega prvaka njegova tiha želja. "To je cilj, zaradi katerega vsako jutro zgodaj vstanem. Za to delam in treniram. Zavedam se, da bo sezona zelo dolga, zaradi česar bo zelo pomembno ostati konstanten. Obenem želim ostati zdrav in biti prisoten na vseh tekmah."

Gajser je pred letošnjo sezono zamenjal tovarniško ekipo in se po več letih sodelovanja s Hondo preselil k Yamahi. "Zagotovo bi si želel, da bi kakšen mesec več sedel na motorju, preden bi se sezona začela, a tako pač je. Z njim sem lahko začel voziti komaj v začetku januarja. Navkljub vsemu pa smo v mesecu in pol naredili ogromno testiranj," je predstavnikom sedme sile na novinarski konferenci na Vranskem povedal Gajser.

Dodal je še, da so za njim enomesečne priprave na Sardiniji, s potekom katerih je zelo zadovoljen. Na dveh dirkah italijanskega prvenstva je zasedel drugo in prvo mesto. Gajser ob tem ni želel podrobneje spregovoriti o razlogih za menjavo proizvajalca motorja. "Podrobnosti ne bi želel razkrivati, ampak ko se ti pogodba izteče, se vselej začnejo novi pogovori. Lahko rečem zgolj to, da smo imeli s Hondo različne interese in šli vsak svojo pot. Hvaležen sem jim za sodelovanje in dosežene rezultate v zadnjih 12 letih, a zdaj je čas, da obrnem nov list," je zaključil Gajser.