Gajser v obrambo naslova dva meseca kasneje od pričakovanj

Razlog za kasnejši začetek predstavljajo pandemija covida-19 in strožji ukrepi v boju z virusom, ki je že lansko sezono oklestil tekmovanje na najvišji ravni motokrosa. Začetek je bil predviden 3. aprila v Omanu, a ob pomanjkanju uradnih informacij tamkajšnjih prirediteljev in kasnejši odpovedi velike nagrade Omana je bilo hitro jasno, da temu ne bo tako. Sezona se bo po novem začela 23. maja v Ossu na Nizozemskem.

Infront Moto Racing, lastnik televizijskih pravic in organizator dirk, je sporočil, da so tudi dirke za veliko nagrado Nemčije, Italije in Portugalske prestavljene na oktober, nekatere VN pa še nimajo določenih prizorišč. Obenem je prost tudi termin 19. septembra. Na koledarju sta tudi dve novi dirki v Indoneziji, ki bosta na sporedu 4. in 11. julija, VN Kitajske pa bo 21. novembra, kot so sporočili tamkajšnji prireditelji, le da stezo še gradijo.

Cilj organizatorjev razreda MXGP je, da bi v sezoni ob stezah znova pozdravili gledalce ob upoštevanju zaščitnih ukrepov v boju s pandemijo, a glede na nepredvidljiv zdravstveni položaj tega ne morejo zagotoviti, so še zapisali.

Koledar sezone razreda MX2 in MXGP

23. 5. VN Nizozemske (Oss)

13. 6. VN Rusije (Orljonok)

20. 6. VN Latvije (Kegums)

4. 7. VN Azije (Borobudur)

11. 7. VN Indonezije (Bali)

25. 7. VN Češke (Loket)

1. 8. VN Flandrije (Lommel)

8. 8. VN Švedske (Uddevalla)

22. 8. VN Finske (Kausala)

29. 8. VN Igore (Igora Drive)

12. 9. VN Turčije (Afyonkarahisar)

19. 9. še ni določeno

3. 10. VN Nemčije (Teutschenthal)

10. 10. VN Francije (St. Jean d'Angely)

17. 10. VN Španije (Arroyomolinos)

24. 10. VN Portugalske (Agueda)

31. 10. VN Italije (brez kraja)

7. 11. VN Kitajske (brez kraja)

21. 11. VN Argentine (brez kraja)