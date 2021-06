Gajser v Orljonoku obrambo naslova svetovnega prvaka začel z zmago

Sezona 2021 se je začela šele v Rusiji, potem ko so začetek nekajkrat prestavili. Tim Gajser je bil v dopoldanskih kvalifikacijah drugi za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom in pred Francozom Romainom Febvrejem. Po startu se je Gajser že po nekaj zavojih prebil v vodstvo in ga brez težav obdržal do konca vožnje ter tako ujel prvih 25 točk nove sezone.

Že pred elitnim razredom so prvo vožnjo nove sezone opravili tekmovalci v šibkejšem razredu MX2. Za začetek je bil najhitrejši Francoz Tom Vialle pred Špancem Rubenom Fernandezom in Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom. Uspešno je novo sezono začel tudi drugi slovenski predstavnik v karavani SP v motokrosu, Jan Pancar je bil v uvodni vožnji osmi.