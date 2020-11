Gajser v Pietramurati potrjuje naslov

Matematika je pred zadnjima postajama v sezoni – dirki bosta v sredo in nedeljo na stezi v Pietramurati v Trentinu – preprosta. Tim Gajsermora imeti za to, da postane prvak že v sredo, toliko prednosti, da ga tekmeci v preostalih vožnjah ne bodo mogli več niti teoretično ujeti. To pomeni, da mora njegova prednost po končani sredini dirki znašati vsaj 50 točk, prvak bi lahko bil tudi že po prvi vožnji, če bo prednost znašala vsaj 75 točk.

V tem teoretičnem preračunavanju velja še eno splošno pravilo: Gajser mora do konca sezone v vseh štirih preostalih vožnjah zbrati samo še 27 točk (od 100 možnih). Glede na predstavo na prvi od treh dirk v Pietramurati to ne bi smela biti pretežka naloga. V nedeljo, ko je imel prvo priložnost za naslov, je bil skupno drugi na dirki, a je večino prednosti zadržal, s 74 točkami se je v primerjavi z Antoniem Cairolijemznižala le za eno točko.

Zamudil na startu, nato pa ni želel storiti napake

Prav Italijan je pravzaprav edini, ki bi lahko ob neverjetno slabem razpletu za Gajserja še računal na to, da bi ga morebiti prehitel v seštevku, a se najbrž tudi sam zaveda, da so možnosti za to bolj teoretične. Še bolj to velja za Jeremyja Seewerja, Švicar na tretjem mestu v SP zaostaja za 91 točk. Četrti, Francoz Romain Febvre,pa nima niti teh možnosti, saj zaostaja za več kot 100 točk, kolikor jih je še na voljo v tej sezoni.

"Na splošno sem zadovoljen z dirko. Prva vožnja je bila skoraj popolna, dobil sem 'holeshot' in potem takoj naredil razliko. V drugi sem zamudil na startu in potem imel nekaj težkih trenutkov v prvem krogu. Hotel sem vse jemati mirno, nisem preveč hitel, da ne bi naredil napake," je po nedeljski dirki na svojem priljubljenem prizorišču dejal Gajser.

'Ostal bom zbran'

Nekoliko ga moti, ker zaradi razmer ob progi ni navijačev, saj so mu na Sloveniji najbližjem prizorišču njegovi privrženci vedno dali še dodatno moč. A vseeno je pred sredo optimističen: "Rezultat je bil dober, ostale pa so mi še štiri vožnje. Ostal bom zbran in dal vse od sebe."

Za Gajserja bi bil naslov, ki mu je zelo blizu, tretji v elitnem razredu po letih 2016 in 2019, skupno pa četrti v karieri (še MX2 v sezoni 2015). V Pietramurati bo za slovenske ljubitelje motokrosa zanimiv seveda predvsem boj za prvaka v elitnem razredu. A niti v MX2 stvari še niso odločene, čeprav je razmerje povsem enako kot v MXGP. Francoz Toma Vialleima namreč 73 točk naskoka pred Belgijcem Jagom Geertsomin zanj veljajo podobne matematične možnosti kot za Gajserja.

V tem razredu v sezoni 2020 uspešno nastopa tudi Jan Pancar. Z redkimi izjemami je na večini prizorišč prišel do točk, tudi v nedeljo v Pietramurati jih je za 17. mesto odbil 11. Skupno je tako v seštevku na 20. mestu, do konca sezone pa ima še dve priložnosti, da izkupiček poveča.