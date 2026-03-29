Gajser v prvi vožnji deveti, Pancar dve mesti nižje

Frauenfeld, 29. 03. 2026 15.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji letošnje tretje dirke svetovnega prvenstva v švicarskem Frauenfeldu osvojil deveto mesto v elitnem razredu MXGP. Na uvodni današnji preizkušnji je bil najhitrejši Francoz Tom Vialle, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa je zasedel 11. mesto.

Tim Gajser je na sobotnih kvalifikacijah zasedel tretje mesto, svojega dobrega izhodiščnega položaja pa na današnji prvi vožnji ni izkoristil. Zavoljo slabega starta je zdrsnil na 11. mesto, še bolj pa se je zalomilo Belgijcu Lucasu Coenenu, sicer vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in zmagovalcu dirke pred tednom dni v španskem Almonteju.

Preberi še Gajser tretji v kvalifikacijah

Coenen je uvodoma prevzel vodstvo in si že privozil majhno prednost pred zasledovalci, nato pa se mu je snela pogonska veriga na njegovem KTM-u. Vodstvo tekmovanja ga je zavoljo nedovoljene pomoči v sedmem krogu nato še naknadno diskvalificiralo, zavoljo identičnih težav pa je v prvi vožnji odstopil tudi najboljši iz sobotnih kvalifikacij - Nizozemec Jeffrey Herlings.

Odstop obeh favoriziranih tekmovalcev je na najboljši način izkoristil Tom Vialle, za njim pa sta se uvrstila njegov rojak Maxime Renaux in Španec Ruben Fernandez.

mxgp tim gajser jan pancar

Brez presenečenj v kvalifikacijski dirki, najhitrejši znova Bulega

bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
