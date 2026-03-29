Gajser v prvi vožnji deveti, Pancar dve mesti nižje

Tim Gajser je na sobotnih kvalifikacijah zasedel tretje mesto, svojega dobrega izhodiščnega položaja pa na današnji prvi vožnji ni izkoristil. Zavoljo slabega starta je zdrsnil na 11. mesto, še bolj pa se je zalomilo Belgijcu Lucasu Coenenu , sicer vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in zmagovalcu dirke pred tednom dni v španskem Almonteju.

Coenen je uvodoma prevzel vodstvo in si že privozil majhno prednost pred zasledovalci, nato pa se mu je snela pogonska veriga na njegovem KTM-u. Vodstvo tekmovanja ga je zavoljo nedovoljene pomoči v sedmem krogu nato še naknadno diskvalificiralo, zavoljo identičnih težav pa je v prvi vožnji odstopil tudi najboljši iz sobotnih kvalifikacij - Nizozemec Jeffrey Herlings.

Odstop obeh favoriziranih tekmovalcev je na najboljši način izkoristil Tom Vialle, za njim pa sta se uvrstila njegov rojak Maxime Renaux in Španec Ruben Fernandez.