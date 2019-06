Gajser v velikem slogu iz ozadja do zmage v Latviji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Latviji. Gajser je bil v Kegumsu šesti v prvi vožnji in zmagal v drugi, kar je bilo dovolj za skupno zmago na dirki. Na koncu so imeli prvi trije na dirki, Gajser, Francoz Romain Febvre in Švicar Arnaud Tonus, po 40 točk.

Gajser (na fotografiji s tekmeci) je slavil že četrtič zapored. FOTO: HRC Tim Gajser je dosegel peto zmago v sezoni in četrto zaporedno. V prvi vožnji je zmagal svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings, ki pa se je poškodoval in v drugi ni nastopil. V tej pa je nato po padcu odstopil tudi Italijan Antonio Cairoli, najresnejši tekmec Gajserja v skupnem seštevku. Gajser je tako še povečal naskok v SP; po deveti dirki sezone ima že 391 točk, Cairoli pa 358. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu v Latviji Klemen Gerčarje ostal brez prve točke v sezoni, končal je na 30. mestu. V Latviji je nastopil tudi Jan Pancarv razredu MX2, ki pa je tokrat ostal brez točk na 28. mestu. Zmagal je Španec Jorge Pradopred Belgijcem Jagom Geertsom in Dancem Thomasom Kjerom Olsnom. Naslednja dirka bo že naslednji teden preizkušnja v nemškem Teutschenthalu.