Gajser v zadnji dan sezone z misijo nemogoče?

Tim Gajser je bil v sobotnih kvalifikacijah zadnje dirke tretji. Jorge Prado jih je dobil, tako da je prednost še povečal in namesto sedmih točk, kolikor je zaostajal pred tem koncem tedna, bo zdaj Gajser lovil razliko devetih točk. Če želi postati prvak, pa bo moral Španca prehiteti. Ob točkovnem izenačenju namreč odloča število zmag v posamičnih vožnjah, kjer pa je boljši Prado. V praksi to pomeni, da lahko Prado, kot poroča STA, slovenskemu tekmecu na dirki prepusti pobudo in se v cilj pripelje za njim na drugem mestu, pa bo še vedno osvojil naslov prvaka.