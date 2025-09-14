Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Gajser drugi za prve stopničke po poškodbi, blizu naslovu Febvre

Šanghaj, 14. 09. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Kitajske v razredu MXGP. Slovenski as Tim Gajser je zasedel drugo mesto za prve stopničke po vrnitvi po poškodbi. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil skupno 13. Velik korak proti naslovu svetovnega prvaka je storil Francoz Romain Febvre.

Gajser je tako kot v soboto v kvalifikacijah tudi obe današnji vožnji končal na drugem mestu. Malenkost hitrejši je bil v vseh treh preizkušnjah ta konec tedna na Kitajskem le Nizozemec Jeffrey Herlings za peto zmago v sezoni in že 112. v karieri.

Drugi Slovenec Jan Pancar je v vročih in vlažnih razmerah v Šanghaju v prvi vožnji zasedel 16. mesto, v drugo pa se je odrezal bolje ter z 11. mestom prišel do skupno 13. mesta na VN.

Tako Gajser kot Herlings sta imela za razliko od kvalifikacij v prvi vožnji malce več dela, potem ko je odlično startal Francoz Maxime Renaux in se prebil v vodstvo. Herlings je Francoza prehitel šele v 15. krogu tik pred iztekom 30 minut dirke, Gajser pa je mimo Renauxa švignil v naslednjem krogu za končno drugo mesto.

V boju za naslov je Febvre v prvi vožnji zasedel četrto mesto, več težav pa je imel ves konec tedna njegov edini tekmec v boju za naslov prvaka, Belgijec Lucas Coenen. Slednji je prvo dirko končal na devetem mestu in si pred drugo vožnjo nabral dodatnih šest točk zaostanka.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Drugo vožnjo sta tako edina kandidata za naslov začela s 36 točkami razlike v korist Francoza, ta pa je po dobrem startu na koncu s četrtim mestom izkoristil padec Coenena v drugem ovinku. Belgijec je z začelja nato napredoval do 14. mesta, Febvre pa je posledično prednost v seštevku dvignil na 47 točk.

Zadnja dirka sezone bo konec prihodnjega tedna v avstralskem Darwinu, na voljo pa bo le še 60 točk.

Na vrhu pa v Šanghaju nič novega. Herlings je v drugo po startu izkoristil širšo linijo Gajserja v drugem ovinku in skočil na prvo mesto, 29-letni slovenski as pa je Nizozemca nato celo dirko lovil, a ga ni mogel prehiteti, čeprav se mu je v zadnjem krogu močno približal.

V seštevku ima na vrhu kot rečeno Febvre 47 točk prednosti pred Coenenom (929-882). Gajser je po izpuščeni polovici sezone ostal deveti in ima 464 točk. Pancar je še naprej na 11. mestu, zbral pa je 314 točk.

V Avstraliji bo padla odločitev o prvaku tudi v razredu MX2. Na Kitajskem se je zmage na VN veselil Belgijec Sacha Coenen pred Italijanom Andreo Adamom in Nemcem Simonom Längenfelderjem. Prva vožnja je pripadla Coenenu, druga pa Adamu.

V skupnem seštevku ima v dvoboju za naslov Längenfelder po novem 16 točk naskoka pred Nizozemcem Kayem de Wolfom.

Tri točke v SP je v tej sezoni osvojil tudi Jaka Peklaj, ki je dirkal na VN Švedske in Nizozemske prejšnji mesec.

tim gajser MXGP
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256