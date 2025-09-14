Gajser drugi za prve stopničke po poškodbi, blizu naslovu Febvre

Gajser je tako kot v soboto v kvalifikacijah tudi obe današnji vožnji končal na drugem mestu. Malenkost hitrejši je bil v vseh treh preizkušnjah ta konec tedna na Kitajskem le Nizozemec Jeffrey Herlings za peto zmago v sezoni in že 112. v karieri.

Drugi Slovenec Jan Pancar je v vročih in vlažnih razmerah v Šanghaju v prvi vožnji zasedel 16. mesto, v drugo pa se je odrezal bolje ter z 11. mestom prišel do skupno 13. mesta na VN.

Tako Gajser kot Herlings sta imela za razliko od kvalifikacij v prvi vožnji malce več dela, potem ko je odlično startal Francoz Maxime Renaux in se prebil v vodstvo. Herlings je Francoza prehitel šele v 15. krogu tik pred iztekom 30 minut dirke, Gajser pa je mimo Renauxa švignil v naslednjem krogu za končno drugo mesto.

V boju za naslov je Febvre v prvi vožnji zasedel četrto mesto, več težav pa je imel ves konec tedna njegov edini tekmec v boju za naslov prvaka, Belgijec Lucas Coenen. Slednji je prvo dirko končal na devetem mestu in si pred drugo vožnjo nabral dodatnih šest točk zaostanka.