Gajser z drugo osvojeno veliko nagrado še povišal skupno vodstvo

Na prvi dirki je bil Gajser po dobrem startu drugi, se kmalu prebil v vodstvo, potem pa naredil napako in po manjšem padcu moral predse spustiti Francoza Gautierja Paulina. Tretji je bil ŠpanecJorge Prado.Na drugi dirki pa je Gajser hitro prišel mimo Prada do prvega mesta in potem samo še povečeval prednost, na koncu pa prepričljivo slavil. Drugi je bil FrancozRomain Febvre, tretji pa ŠvicarJeremy Seewer.

V seštevku obeh dirk za VN Flandrije je zmagal Gajser s 47 točkami pred Paulinom (41) in Pradom (38). Z novimi 47 točkami je svetovni prvak zdaj še bolj trdno v vodstvu letošnjega seštevka; ima 488 točk, drugi je Cairoli (VN Flandrije je končal šele na devetem mestu) s 440. Gajser je tako po VN Evrope slavil še na drugi letošnji veliki nagradi.