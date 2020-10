Gajser z lepo popotnico na drugo dirko: Vsaka zmaga v Lommelu je izjemna

Preizkušnje v Lommelu se v karavani motokrosistov drži sloves ene najzahtevnejših, saj je podlaga specifično mivkasta in vožnja na njej tudi največjim mojstrom povzroča težave. Nekoč se je na tej podlagi slabše znašel tudi svetovni prvak Tim Gajser, toda po okrepljenih treningih na mivki in z lansko zmago je pokazal, da je tudi na tem področju napredoval. Nenazadnje pa je to potrdil še v nedeljo, ko je drugič v tem letu ugnal vso konkurenco.

"Izvrstno je deloval in če ne bi bilo ene drobne napake, bi zmagal s polnim izkupičkom. A vsaka zmaga v Lommelu je izjemen dosežek, Tim pa potrjuje, kako zelo je napredoval na mivki. Dobil je zadnji dve dirki na tem terenu in še povečal naskok v SP,"je svojega prvega aduta pohvalil Marcus Pereira de Freitas, vodja njegove ekipe Honda.

Gajser: Prizadeval si bom, da bom še boljši

"Tako veliko dela smo vložili na mivki, ogromno sem treniral na tej podlagi in zdaj se je to spet poplačalo. Izjemna hvala vsem v moji ekipi in vsem, ki me podpirajo. Prizadeval si bom, da bom še boljši, dal bom vse od sebe tudi v naslednjih dirkah,"pa je po tej prvi zmagi na trojčku dirk v Belgiji dejal Gajser.

Novih 47 točk mu je prineslo še dodatno povečanje vodstva v SP. Njegova najhujša tekmeca sta tokrat ostala precej zadaj, Italijan Antonio Cairolije bil le deveti, Švicar Jeremy Seewerpa četrti. A v boj za prvaka se je zdaj vključil tudi Jorge Prado. Španec je zmagal na domači dirki v okolici Madrida in bil tretji v Belgiji, po točkah pa je že ujel Seewerja na tretjem mestu v SP. Čeprav ima Gajser lepo prednost, prvenstvo še ni odločeno. Do konca je še pet dirk, na voljo pa največ 250 točk. Gajser ima sicer v SP 488 točk, Cairoli 440, Prado in Seewer pa po 429.

Po sredi, ko bo dirka v Lommelu imela naziv VN Limburga, bo v nedeljo tam še preizkušnja za VN Lommela. Potem pa se bo karavana preselila v italijansko Pietramurato, kjer se bo z zadnjim trojčkom med 1. in 8. novembrom sezona 2020 tudi končala. V razredu MX2 bo tudi na drugi dirki v Lommelu nastopil Jan Pancar, ki je v nedeljo iztržil štiri točke za SP za skupno 21. mesto na dirki. Na tem mestu je tudi v seštevku sezone, doslej je zbral 82 točk, vodi pa zmagovalec nedeljske dirke Francoz Tom Vialles 569 točkami, v boju za naslov je še domačin Jago Geertss 516.