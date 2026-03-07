Gajser z Yamaho začenja lov na naslov svetovnega prvaka

Tim Gajser je vso kariero na najvišji ravni vozil za Hondo, katere član je bil 12 let. V kraljevskem razredu je bil najboljši v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2.

V karieri je zmagal na 47 dirkah za veliko nagrado v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad.