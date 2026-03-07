Gajser z Yamaho začenja lov na naslov svetovnega prvaka

Tim Gajser je vso kariero na najvišji ravni vozil za Hondo, katere član je bil 12 let. V kraljevskem razredu je bil najboljši v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2.
V karieri je zmagal na 47 dirkah za veliko nagrado v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad.
Zdaj bo skušal statistiko nadgraditi z Yamaho, kjer si bo garažo delil s Francozom Maximom Renauxom. Pri Hondi je Slovenca zamenjal Nizozemec Jeffrey Herlings. Ob omenjenih treh bosta kandidata za naslov prvaka še dirkač KTM Belgijec Lucas Coenen in svetovni prvak, Francoz Romain Febvre (Kawasaki).
Jan Pancar prav tako upa na uspešen začetek sezone. Kot eden od zasebnih voznikov bo tako kot prejšnja leta skušal čim bolj mešati štrene tovarniškim dirkačem. Minulo sezono je končal na 11. mestu v seštevku, osvojil pa je 321 točk. Gajser je bil s 490 deveti, a je izpustil skoraj polovico sezone zaradi hujše poškodbe ramena.
Sezona MXGP bo trajala vse do 20. septembra, na sporedu pa je 19 dirk. Za konec tekmovalnega leta bo na vrsti še pokal narodov v francoskem Erneeju 4. oktobra.
