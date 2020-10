Gajser: Z zadnjo zmago sem še pridobil samozavest

Tim Gajser je prejšnji teden trojček dirk v Mantovi končal na najboljši možen način. Z osmo posamično zmago na vožnjah je prvič v sezoni tudi slavil na dirki, prednost pred zasledovalci pa je še nekoliko povečal. Pred začetkom te dirke imel v skupnem seštevku pet točk naskoka pred najbližjim tekmecem Italijanom Antoniem Cairolijem. Zdaj je prednost 11 točk (399-388), tretji Švicar Jeremy Seewer jih ima 369. "Krasno je biti spet na vrhu stopničk. Dobil sem že veliko voženj v sezoni, dirke pa še ne, tako da sem vesel, da se je v Mantovi tudi to uresničilo. Hvala vsem v ekipi, ki so me spodbujali in mi to omogočili," je dirko podoživel v oceni za spletno stran svoje ekipe. Ta zmaga je imela le eno lepotno napako, ko je Gajser po padcu v drugi vožnji moral predse spustiti Cairoliija, toda drugo mesto ni vplivalo na razplet in njegovo skupno zmago. Svetovni prvak je tako končno dočakal tudi zmago na dirki v tej koronski sezoni. Čeprav je bil zadnje tedne najprej tik pod vrhom skupnega seštevka, nato pa tudi že vozil z rdečo številko vodilnega, se mu je na prejšnjih desetih dirkah sezone skupna zmaga na preizkušnji vselej izmuznila. Statistika sicer pravi, da je tudi po številu zmag v posamičnih vožnjah najboljši (osem od 22). Skupne zmage na dirkah pa so si letos vozniki kar lepo porazdelili. Na 11 dirkah je slavilo sedem različnih voznikov: zdaj poškodovani NizozemecJeffrey Herlings (ni ga niti na seznamu za Španijo) ima štiri, Cairoli dve, po eno pa Nizozemec Glenn Coldenhoff, Španec Jorge Prado, Seewer, Francoz Romain Fevbre in Gajser. Dirkače zdaj čaka povsem nov izziv. Steza v Arroyomolinosu v predmestju Madrida je namreč povsem nova in na njej bodo vsi tekmovali prvič.

"Vedno je vznemirljivo, ko prideš na novo prizorišče, še posebej, če voziš tri dirke na istem. Videl sem posnetke terena, videti je, da je podlaga trda, kar bo dobrodošla sprememba po Mantovi. Z zadnjo zmago sem še pridobil samozavest in upam, da bom v tem ritmu nadaljeval tudi ta konec tedna, preden se bo sezona končala v Lommelu in Trentinu," je pot v neznano pospremil svetovni prvak. Za še boljšo popotnico so poskrbeli v njegovi ekipi Honde. Po prejšnji dirki so v ekipi sporočili, da so za več sezon podajali sodelovanje z obema letošnjima voznikoma, Gajserjem in Avstralcem Mitchem Evansom. "Izjemno sem vesel, da smo podaljšali s Hondo in ekipo HRC. Skupaj smo že sedem let in počutim se, kot da so moja družina. Seveda si bom še naprej prizadeval, da bi ostal najboljši, rad bi se vsako sezono boril za naslov in tu je pravi kraj za to, nenazadnje smo to že potrdili z več naslovi prvaka," je dejal Gajser.

Tako kot na prejšnjih dirkah bo slovensko udeležbo v Španiji podvojil Jan Pancar. V razredu MX2 je bil njegov izkupiček v Mantovi nekoliko slabši kot na dirkah pred tem, a nazadnje je vendarle dobil osem novih točk. Pred špansko postajo vodi Francoz Tom Vialle s 478 točkami, Belgijec Jago Geertsjih ima 432, Pancar je v SP 17. s 74 točkami.