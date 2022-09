Gajser za konec uspešne sezone v MXGP zmagal še na VN Turčije

Tim Gajser - petkratni svetovni prvak današnjega dne ni najbolje začel, saj je v prvi vožnji v prvem zavoju zdrsnil ter se nato v ospredje prebijal s 15. mesta. Petindvajsetletni slovenski dirkač je že v drugem krogu prišel do desetega mesta. Nato sicer dolgo ni več tako hitro napredoval po razpredelnici, je pa nekaj minut pred koncem v gneči izkoristil boljši ritem in padec Francoza Romaina Febvra ter se prebil do četrtega mesta. Nato je po najhitrejšem krogu na dirki ob koncu ujel in prehitel še Švicarja Valentina Guilloda (Yamaha), ki je pod pritiskom iz ozadja padel. Prvo vožnjo je dobil Francoz Maxime Renaux (Yamaha) pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Yamaha).

V drugo je Gajser bolje startal in ostal na motorju, dolgo pa se je prebijal naprej do Španca Jorgeja Prada (GasGas) in kar nekaj časa obtičal za njim. Ko ga je prehitel, se je podal v lov za Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki), a mu je zmanjkalo časa za kakšen napad. Vseeno sta tretje in drugo mesto zadoščala za 42 točk in skupno zmago na VN Turčije. Drugi je bil z enakim točkovnim izkupičkom, a slabšo drugo vožnjo, Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), tretji pa Febvre (38 točk).

Za Gajserja je bila to 38. zmaga v kraljevskem razredu in deseta v sezoni 2022, ki jo je sklenil kot svetovni prvak. Tega je slavil že pred tedni na Finskem, na zadnjih dveh preizkušnjah pa to potrdil z zmagama.

"Sem zelo vesel. Nisem si mogel želeti boljše sezone. Danes sem imel ogromno težav s starti. Ti niso bili dobri, zato sem se moral prebijati iz ozadja. V drugi vožnji ni bilo lahko, saj je bilo Prada dovolj po celotni progi. Ko pa sem ga uspel prehiteti, sem se začel približevati vrhu, a je bil Febvre nekoliko predaleč. Vseeno je skupna zmaga v Turčiji lep zaključek sezone," je v prvi izjavi po dirki dejal Gajser.