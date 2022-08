Gajser za naslov svetovnega prvaka potrebuje še 78 točk

Štiri dirke pred koncem sezone v boju za naslov svetovnih prvakov v razredih MXGP in MX2 ni še nič odločenega. V močnejšem razredu je v najboljšem položaju Tim Gajser, ki ima pred prvim zasledovalcem Jeremyjem Seewerjem zajetnih 122 točk prednosti. Teoretično to pomeni, da v zadnjih štirih preizkušnjah za naslov svetovnega prvaka potrebuje še 78 točk, lahko pa si naslov zagotovi že na Švedskem, če bo po dveh vožnjah Gajserjeva prednost pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku znašala 150 točk. Če ne bo kakšnih nepričakovanih zapletov, potem ni pričakovati, da bi Gajser prednost izpustil iz rok, četudi se mu zadnja preizkušnja v Belgiji ni posrečila po željah in načrtih. Mehka mivka pač ni teren, na katerem bi slovenski motokros šampion blestel, četudi je na tej podlagi že vknjižil nekaj zmag. "V Lommlu nisem vozil tako, kot sem si zamislil, zato sem bil tudi nekoliko razočaran. Tega ne morem več popraviti, zato sem že povsem osredotočen na Švedsko preizkušnjo. Počutim se dobro in veselim se vrnitve na to prizorišče po nekaj letih odsotnosti ter upam, da bom razveselil tudi svoje skandinavske navijače," je za uradno spletno stran AMZS povedal Gajser pred dirko v Uddevalli na progi Glimminge Motorstadion, ki bo bistveno bolj po njegovem okusu, saj bo podlaga znova takšna, na kakršni največ trenira: trda in z dobrim oprijemom, kjer bi lahko vnovič prišel do izraza njegov občutek za krajšanje zavojev ter pospeševanje iz njih in pogosto menjavanje linij.