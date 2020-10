Gajser: Uživam na mivki in upam, da bom spet lahko privozil na zmagovalni oder

Prvi in drugi v prvenstvu: Tim Gajser in Antonio Cairoli

A že lani je svetovni prvak Tim Gajser posebno pozornost namenil treningom na mivki in se je v tovrstnem dirkanju močno popravil, nenazadnje je lani tudi prvič zmagal v Belgiji, letos pa je na prvi od treh dirk to ponovil. V sredo, ko je bila v Lommelu druga od treh dirk v tej nenavadni koronski sezoni, mu zmagati sicer ni uspelo. Toda tudi z drugim mestom je bil lahko popolnoma zadovoljen, saj je v seštevku SP prednost še povečal, zmago pa mu je odnesla nenavadna napaka oziroma smola. V drugi vožnji je namreč vodil in bil na dobri poti do druge zmage v štirih dneh, toda ko je v enem od zavojev malenkost zgrešil linijo in zapeljal s steze, se je ta izlet sicer končal brez padca, a se je nesrečno zataknil z motorjem za reklamni napis. Ko se je končno osvobodil, je bil že preveč zadaj, da bi še lahko preprečil zmago Jorgeju Pradu. Prav Španec ostaja vse bolj nevaren tekmec v boju za naslov. Ni še njegov prvi zasledovalec, toda že diha za ovratnik Antoniu Cairoliju, ki je še vedno najbližje Gajserju. Italijan zaostaja 55 točk, Španec 57. Gajser ima 533 točk, Cairoli 478, Prado 476, četrti je Švicar Jeremy Seewer s 461.