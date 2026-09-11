Gajser že zaključil sezono

"Na žalost moram predčasno končati sezono zaradi poškodbe. Bila je zelo boleča in težka sezona, vendar se nikoli ne predam in vedno dam od sebe vse, kar lahko. Vsak si lahko ustvari svoje mnenje, vendar sam najbolje vem, kaj se dogaja v ozadju in kako težko sem se boril. Sedaj je čas za rehabilitacijo, da se bom vrnil še močnejši in nadaljeval to, kar sem začel. To ni konec," je zapisal Tim Gajser.

Iz Avto moto zveze Slovenije (AMZS) so dodali, da je selektor Sašo Kragelj že pred tem v reprezentanco poleg Gajserja vpoklical Jana Pancarja in Jako Peklaja. "Gajserjevo odločitev razumemo in spoštujemo ter mu želimo čim hitrejšo sanacijo poškodbe in uspešne priprave na sezono 2027," so zapisali pri AMZS.