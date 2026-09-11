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Gajser že zaključil sezono

Ljubljana, 11. 09. 2026 15.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Tim Gajser

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je na Instagramu objavil, da je zaradi poškodbe predčasno zaključil letošnjo sezono. To pomeni, da ne bo nastopil niti na pokalu narodov v motokrosu, ki bo prvi oktobrski konec tedna v francoskem Erneeju.

"Na žalost moram predčasno končati sezono zaradi poškodbe. Bila je zelo boleča in težka sezona, vendar se nikoli ne predam in vedno dam od sebe vse, kar lahko. Vsak si lahko ustvari svoje mnenje, vendar sam najbolje vem, kaj se dogaja v ozadju in kako težko sem se boril. Sedaj je čas za rehabilitacijo, da se bom vrnil še močnejši in nadaljeval to, kar sem začel. To ni konec," je zapisal Tim Gajser.

Iz Avto moto zveze Slovenije (AMZS) so dodali, da je selektor Sašo Kragelj že pred tem v reprezentanco poleg Gajserja vpoklical Jana Pancarja in Jako Peklaja. "Gajserjevo odločitev razumemo in spoštujemo ter mu želimo čim hitrejšo sanacijo poškodbe in uspešne priprave na sezono 2027," so zapisali pri AMZS.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Selektor bo skupaj s Strokovnim svetom za avto-moto šport pri AMZS zdaj preučil možnosti za nastop slovenske reprezentance na letošnjem pokalu narodov, odločitev pa bodo sporočili predvidoma prihodnji teden.

Tim Gajser je pred to odločitvijo nazadnje dirkal 6. septembra na veliki nagradi Turčije in jo končal kot četrti. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je v Afyonkarahisarju potrdil tretji naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP.

Do konca sezone sta v kraljevskem razredu ostali le še dirki za VN Kitajske ta konec tedna in Avstralije konec prihodnjega tedna ter 120 možnih točk. Herlings jih je letos zbral 855, Francoz Romain Febvre na drugem mestu 699, Gajser na tretjem pa 659.

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