Gajser: Zmaga za vse moje slovenske navijače

V ospredju sta bila spet Gajser in Tonus, ki sta uprizorila razburljiv boj, dokler ni Švicar želel po notranji strani na silo mimo Slovenca in pri tem zadel zaščitne bale ter končal na tleh. Slovenec si je tako nabral nekaj prepotrebne prednosti in mirno ter brez večjih pritiskov odpeljal svoji četrti letošnji zmagi naproti. Vidno navdušen novi vodilni v svetovnem prvenstvu elitnega razreda MXGP je po zmagi dejal: "Druga vožnja je bila težja kot prva, Tonus je ves čas pritiskal, vendar se je vse dobro izteklo. Res sem hvaležen in vesel. Pozdrave vsem navijačem v Slovenijo in tudi drugod po svetu. Njihovo podporo čutim na vsakem koraku,"še piše v uradnem sporočilu za javnost AMZS.



Najboljši motokrosisti sveta imajo znova zgoščen urnik, saj jih že naslednji konec tedna čaka dirka za Veliko nagrado Latvije, čez dva tedna pa se bodo mudili v nemškem Teutschenthalu. Gajser bo prvič po svoji zmagoviti sezoni 2016, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP, dirko začel kot vodilni v skupnem seštevku. Pred Antoniem Cairolijem, ki je drugo dirko zapored ostal brez stopničk, ima 13 točk prednosti.