Gajser: Zmago v Loketu sem čakal vrsto let

Trinajsta dirka sezone svetovnega prvenstva za motokrosiste je bila Velika nagrada Češke. V Loketu so slovenske barve z licencami AMZS branili Tim Gajser in Jan Pancar v razredu MXGP ter Jaka Peklaj v razredu MX2. Gajser (243) ima sedem dirk pred koncem sezone v skupnem seštevku v razredu MXGP 36 točk prednosti pred Jorgejem Pradom.

Proga Loketske Serpentiny je bila prizorišče trinajstega obračuna v sezoni motokrosistov, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva. Tim Gajser in Jan Pancar sta v razredu MXGP imela bučno podporo številnih navijačev, ki so prišli za vroč poletni konec tedna v Loket in si ogledali zahtevno dirko. V sobotnih kvalifikacijah je Gajser izvrstno odpeljal trinajst krogov ter si privozil prvo mesto pred Jorgejem Pradom in Jeffreyem Herlingsom, kar je bila lepa napoved in dober obet za nedeljski vožnji za točke. "Res lepo je bilo zmagati in osvojiti največ točk v kvalifikacijah. Na tej progi izbira štartnega položaja ni tako pomembna, zato je dober občutek, če zmagaš. Imel sem dober štart in izkoristil napake tekmecev. V tem delu sezone vsaka točka veliko pomeni in šteje, zato želim vse ponoviti v nedeljskih vožnjah ter prvič skupno zmagati na dirki na tem prizorišču," je po koncu kvalifikacij za uradno spletno stran AMZS povedal Gajser.

Dobro je s kvalifikacijami opravil tudi Jan Pancar, ki je osvojil 16. mesto ter za pet mest popravil položaj, ki si ga je priboril v vožnji na čas. Za nedeljsko prvo vožnjo je bila na štartni rampi polna zasedba voznikov. Vseh štirideset štartnih mest je bilo polnih, zato je bil štart zelo pomemben. Gajser je prvo vožnjo začel agresivno, a sta bila Prado in Herlings na zelo trdi progi hitrejša in uspešnejša. V cilj je pripeljal tretji. Pancar je štartal zelo dobro in je prvi krog prevozil na 9. mestu, potem pa je malce zdrsnil po lestvici na zelo zahtevni in selektivni progi ter se v cilj pripeljal na 14. mestu.

Gajser je v Loketu v drugi vožnji navdušil tudi številne gledalce ob progi Tudi štart v drugo vožnjo so zaznamovali agresivni vozniki, a to je terjalo davek, saj se je na tleh znašel Herlings. Gajser se je k sreči izognil vsem težavam in se je pozicioniral na drugo mesto za Pradom. Dober štart je uspel tudi Pancarju, ki je prvi krog odpeljal osmi, nato pa je znova malce izgubil. Vseeno je do konca obdržal zbranost in se je z dobrim tempom skozi cilj spet pripeljal na 14. mestu. Gajser je dolgo časa vozil za Pradom, v devetem krogu pa ga je prehitel. Španec je nato popustil in ni bil več nevaren.

Gajser je nadaljeval premišljeno in preudarno ter v cilj pripeljal na prvem mestu, kar je pomenilo, da je prvič v karieri zmagal tudi v skupnem seštevku Velike nagrade Češke. "Proga tukaj ni moja najljubša, ampak potrudil sem se po najboljših močeh in sem res zelo vesel prve zmage na tem prizorišču, saj sem jo čakal vrsto let. V prvi vožnji sem bil tretji in nisem bil zadovoljen, zato pa mi je v drugi vožnji šlo res zelo dobro. Hvala kompletni ekipi, ki je prav tako enako zaslužna za zmago, ter vsem navijačem, ki so prišli na dirko in danes navijali zame," je utrujen, vendar z nasmeškom na obrazu neposredno po koncu druge vožnje za spletno stran AMZS povedal Gajser. V skupnem seštevku ima pred Pradom zdaj 36 točk naskoka. Pancarju je pripadlo na dirki 14. mesto, v skupnem seštevku pa je prav tako štirinajsti. Jan Pancar (253) je zdaj v skupnem seštevku razreda MXGP na 14. mestu.

