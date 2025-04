Gajser zmagoslavno začel nedeljo v Pietramurati

Francoz in Slovenec sta bila večino dirke razred zase, do nekaj krogov pred koncem pa je bil Febvre pred Gajserjem. A je slovenski dirkač našel mesto za napad, smuknil mimo Francoza in po naslednjem zavoju že imel toliko prednosti, da je ostal na prvem mestu. Febvre je v lovu nanj pretiraval in v zadnjem krogu padel, vendar je imel že tako veliko prednost pred Belgijcem Lucasom Coenenom, da je brez težav ostal drugi.

Dobro je odpeljal tudi drugi Slovenec Jan Pancar; že v soboto si je privozil deveto izhodišče, danes je začel nekaj mest nižje, a se je prebijal naprej. Na poti do deseterice je prehitel tudi dva nekdanja svetovna prvaka, najprej veterana Antonia Cairolija (na koncu je bil 13.) ter povratnika po poškodbi, Nizozemca Jeffreyja Herlingsa, slednji je vožnjo končal kot deseti, mesto za Slovencem.

Po polovici preizkušnje v Trentinu ima zdaj Gajser na vrhu seštevka sezone 249 točk, Febvre je drugi z 213. Pancar je pridobil eno mesto, zdaj je 17. z 58 točkami.

Druga vožnja se bo začela ob 17.10.