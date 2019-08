Gajser zmagovalec VN Belgije, naslov prvaka bo še nekoliko počakal

Tim Gajserje v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v Belgiji osvojil drugo mesto. Premagal ga je le Francoz Romain Febvre, tretji pa je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff. V razredu MX2 je nastopil Jan Pancar in po težavah z motorjem v zadnjem krogu zdrsnil na 26. mesto in ostal brez točk. Zmagal je Španec Jorge Prado pred Belgijcem Jagom Geertsom in Britancem Adamom Sterryjem.

Na drugi dirki je najbolje začel Britanec Max Anstie, a je padel in prepustil prvo mesto Gajserju. Kljub večjemu zaostanku se Anstie ni predal in nadoknadil zaostanek sedmih sekund za Slovencem, prišel znova v vodstvu, na koncu pa je Gajser za Švicarjem zaostal za dobrih 5 sekund. Tretje mesto je pripadlo nizozemskemu predstavniku Glennu Coldenhoffu, četrto pa Romainu Febvreju. Peti je bil drugouvrščeni v skupnem seštevku Seewer.

Gajser je VN Belgije osvojil z vsega točko prednosti pred Febvrejem (44/43), tretje mesto pa je pripadlo Coldenhoffu (40). V skupnem seštevku ima Gajser že 626 točk, drugi Seewer pa kar 187 manj (439).