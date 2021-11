Gajser po kazni izgubil pet mest, Febvre povečal vodstvo v SP

Boj za naslov prvaka že dolgo ni bil tako zanimiv: pred zadnjima postajama sezone 2021 so imeli skoraj povsem enako izhodišče trije dirkači: Febvre 614 točk, Gajser 613, Nizozemec Jeffrey Herlings 611.

Teoretično bi sicer odločitev o prvaku padla že danes, če bi Febvre zmagal v obeh vožnjah, njegova tekmeca pa bi ostala praznih ali skoraj povsem praznih rok. A precej bolj verjetno bo o tem, kdo bo svetovni prvak v tej sezoni, odločala zadnja dirka, ki bo znova v Mantovi v sredo. Na zadnjih dveh dirkah v Mantovi bo skupno na voljo še zadnjih 100 točk v sezoni.

Danes sta v kvalifikacijah nalogo bolje opravila Gajserjeva tekmeca, Herlings je bil najhitrejši, Febvre pa drugi, Gajser je imel šesti dosežek. Na dirki pa je Gajser sprva dolgo vozil na tretjem mestu, potem prehitel Italijana Antonia Cairolija in bil drugi vse do zadnjega kroga. A ob koncu ga je napadel Herlings, ki je imel pred tem težave in je padel ter se moral prebijati s 15. mesta.

Prav v zadnjem krogu ga je Herlings še prehitel, toda Gajser je nazadnje namesto tretjega mesta iztržil le osmo. Vodstvo tekmovanja ga je namreč kaznovalo s petimi mesti pribitka zaradi krajšanja ovinka v prvem zavoju po startu, ko so tekmeci slovenskega dirkača zrinili s proge in je Gajser nato ovinek prevozil po krajši poti. Febvre ima tako po polovici današnje dirke 639 točk, Gajser je s 13 za osmo mesto zdaj pri 626 na drugem mestu, pred njim pa je tudi Herlings s 633.

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Francoz Maxime Renaux, ki si je že pred današnjo dirko zagotovil naslov prvaka za sezono 2021. Drugi je bil Belgijec Jago Geerts, tretji pa Francoz Tom Vialle. Slovenski dirkač Jan Pancar je prvo vožnjo končal na 16. mestu in dobil pet točk za SP.