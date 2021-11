Gajserju šesto mesto v kvalifikacijah

Najboljše izhodišče bo tako imel najhitrejši Herlings, drugi čas je imel Febvre, tretjega pa Švicar Jeremy Seewer. Pred Gajserjem sta bila v kvalifikacijah še Španec Jorge Prado in Nizozemec Brian Bogers.

Gajser (Honda) je namreč v nedeljo zavoljo kazni v prvi vožnji na koncu osvojil 33 točk, po osmem in tretjem mestu v posamičnih vožnjah končal na skupno četrtem mestu na VN Lombardije in izgubil ogromno število točk v primerjavi s Febvrejem (Kawasaki) in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Oba sta zbrala 47 točk, tako da ima Febvre pred zadnjo dirko sezone 661 točk, Herlings sledi s 658, Gajser pa je pri 646.

Na zadnji dirki je na voljo še 50 točk. Zmaga v posamezni vožnji prinaša 25, drugo mesto 22, tretje 20, četrto 18, peto 16 točk in nato po eno manj do 20. mesta. V primeru enakega števila točk v boju za naslov odločajo zmage v posamičnih vožnjah, pri čemer je najboljši Herlings, saj ima kar 13 zmag, Gajser sedem, Febvre pa šest.