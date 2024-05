Gajser tretji na Portugalskem in do vodstva v SP

Petkratni svetovni prvak Gajser je lovil prvo zmago v letošnji sezoni, potem ko je vse štiri doslej dobil svetovni prvak, Španec Jorge Prado. A po suvereni prvi vožnji, mu v drugi dirki ni šlo po načrtih.

Vseeno s 36 dobljenimi točkami Slovenec prevzema vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, kjer ima zdaj 252 točk. Drugi je Prado, ki ima tokrat na Portugalskem za sabo dve zelo slabi vožnji, z 238 točkami, tretji pa Francoz Romain Febvre (220).

Današnjo dirko je sicer dobil Latvijec Pauls Jonass, ki je bil v obeh nastopih drugi in je zbral 44 točk. Drugi je bil Febvre z 38 točkami, tretji Gajser s 36. Pancar je za razvrstitev SP pridobil novih 17 točk. V skupnem seštevku SP je na 16. mestu s 54 točkami.

Gajser je danes dobil prvo vožnjo, v zelo zahtevnih deževnih razmerah je zanesljivo ugnal vse tekmece. Pancar, ki je minuli konec tedna ob odsotnosti izkušenejšega rojaka zanesljivo premagal tekmece na uvodni dirki državnega prvenstva na progi Prilipe pri Brežicah, se je v težkih razmerah tudi znašel zelo dobro, mesta vztrajno pridobival in končal na devetem mestu, kar je njegov najboljši rezultat v razredu MXGP v karieri.

Na drugi dirki dežja več ni bilo, steza pa je bila še vedno precej zahtevna in premočena. Gajser pa je v drugo v prvem zavoju zdrsnil in padel v ozadje. Do konca je nato lovil tekmece, to ni šlo brez napak, ampak je prišel nazaj do desetega mesta. Tudi Pancar je imel v drugi vožnji nekoliko več težav in jo je sklenil na 16. mestu. Drugo dirko je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki pa v prvi zaradi težav z motorjem ni prišel do točk.

Naslednja postaja sezone bo VN Galicije, ki bo v španskem Lugu na sporedu 12. maja.