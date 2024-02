Gal Gaberšek: Portu se želimo oddolžiti za nesrečen poraz v Zlatorogu

Pred celjskimi rokometaši je predzadnja tekma skupinskega dela v elitni Ligi prvakov. Na jutrišnjem gostovanju v Portu (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 20.40 naprej) bodo varovanci trenerja Alema Toskića naskakovali svojo prvo evropsko zmago v letošnji sezoni in to proti tekmecu, ki bi ga po poteku prvega medsebojnega srečanja v Zlatorogu preprosto morali premagati. Na koncu je portugalski predstavnik slavil z golom razlike, kar predstavlja velik motiv za Celjane, da se tekmecu skušajo oddolžiti z enako mero.

Kot sta poudarila tokratna sogovornika, nadobudni Gal Gaberšek in trener celjskih rokometašev Alem Toskić, možnosti za prvo evropsko zmago v sezoni zagotovo obstajajo. Še posebej če ... "Bomo odigrali pametno v napadu, dovolj potrpežljivo do prvega prostega igralca, potem imamo lepe možnosti za zmago," je pred naporno potjo proti Portu dejal Toskić in nadaljeval: "Porto je zelo dobra in izkušena ekipa, ki že nekaj sezon nastopa v malodane nespremenjeni zasedbi. Ta tekma bo pokazala našo vrednost v danem trenutku. Dobro se spomnimo našega prvega medsebojnega srečanja, ko smo praktično dobljeno tekmo izpustili iz rok in jo na koncu izgubili z zadetkom razlike. To je bila velika lekcija za nas, v Porto pa potujemo z jasno željo, da čim dražje prodamo svojo kožo."

Toskić je nekaj besed spregovoril še o glavnih nevarnostih, ki pretijo Celjanom pred dvobojem 13. kroga v skupini B. "Največjo nevarnost za nas predstavlja njihova uigranost. Organizator igre Rui Silva je zelo nevaren in agilen igralec, ki drži vse niti igre v svojih rokah. Agresivni so v obrambi, telesno zelo močni, kar radi izkoriščajo za hitre prehode v protinapade. Naša glavna naloga bo maksimalno podaljšati naše napade in jih spraviti v igro šest na šest. Če nam to uspe, imamo lepe možnosti za končni uspeh." Gaberšek: "Želimo jim vrniti za poraz v Celju" "Še kako dobro pomnimo prvo tekmo v Zlatorogu, ko smo v enem trenutku vodili z devetimi goli prednosti in v nadaljevanju po zaslugi neumnih napak dopustili tekmecu, da se vrne v igro ter na koncu tekmo dobi z golom razlike. Jasno je, da Portu želimo vrniti z enako mero, storili bomo vse, da se jim oddolžimo za omenjeni poraz, si pa ne nalagamo dodatnega bremena, saj želimo v tekmo vstopiti s popolnoma čistimi mislimi," pa pravi veliki vratarski up Celja in slovenskega reprezentančnega rokometa Gal Gaberšek.

Tesna zmaga na zadnji tekmi državnega prvenstva proti Ribnici, s čimer so se Celjani izenačili na vrhu prvenstvene lestvice z vodilnim Trimom iz Trebnjega, jim je vlila dodatno samozavest pred potjo v Porto. "Drži, v 35. minuti smo zaostajali že s šestimi zadetki razlike. Z dobro obrambo in vztrajnostjo smo uspeli izničiti ta zaostanek in prevesiti tehtnico na našo stran. Verjamem, da si v Portu ne bomo dopustili podobnega poteka tekme. Komaj čakamo, da se dvoboj začne. To je le Liga prvakov, najkakovostnejše klubsko tekmovanje na stari celini in logično je, da želimo letošnjo evropsko sezono zaključiti z vsaj eno zmago. Vemo, da nas čaka zahtevna naloga, ki pa ji bomo kos," še sporoča Gaberšek.